Inoxidables: Los Rolling Stones anuncian su nuevo álbum para el 10 de julio

Los Rolling Stones anunciaron este martes en sus redes sociales que su nuevo álbum de estudio, Foreign Tongues, será lanzado el próximo 10 de julio. Además, el sencillo In the Stars ya está disponible en las plataformas de streaming.

La emblemática banda británica, fundada en 1962, describió en un breve comunicado que el nuevo disco está “arraigado en el blues, el country y el rock”. Este será su primer trabajo de estudio después de Hackney Diamonds (2023), álbum que marcó su regreso discográfico tras varios años de silencio y que fue galardonado con un premio Grammy.

La agrupación acompañó el anuncio con un video en el que se les observa trabajando en el estudio. Hoy presentarán oficialmente el lanzamiento en un evento en Nueva York, donde se espera que compartan más detalles sobre Foreign Tongues. Hasta el momento, no se ha confirmado si el disco vendrá acompañado de una gira internacional.

El primer adelanto, In the Stars, parece retomar el sonido clásico del rock característico de la banda, según anticipa la crítica especializada. Tras una enigmática campaña promocional bajo el seudónimo The Cockroaches, los Stones revelaron la portada del álbum, que incluye 14 canciones, mediante publicaciones simultáneas en las redes sociales de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

La imagen muestra una pintura del reconocido artista Nathaniel Mary Quinn, famoso por sus collages de rostros desfigurados, en la que se distinguen los ojos de Richards y Wood junto a los labios de Jagger. “Un honor artístico. Un diálogo con una de las fuerzas más perdurables de la historia cultural”, dijo Quinn sobre su obra.

En las semanas previas, los Stones compartieron un breve fragmento de uno de los temas a través de un video de 13 segundos, en el que se observa su emblemático logo de la boca y la lengua sobre un fondo en movimiento. En abril se lanzó también un vinilo de edición limitada con la canción Rough and Twisted, que se agotó en pocas horas en tiendas especializadas.

Jagger comentó: “Fueron unas semanas muy intensas. Teníamos temas geniales y trabajamos lo más rápido que pudimos”. Por su parte, Richards afirmó: “El álbum tiene continuidad con Hackney Diamonds y fue estupendo volver a sentir esa atmósfera londinense a nuestro alrededor. Lo importante es disfrutar. Me siento afortunado de poder hacer esto y espero que dure mucho tiempo”.

Foreign Tongues llega menos de tres años después de Hackney Diamonds, que alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos internacionales y obtuvo múltiples discos de platino.

El disco fue grabado en menos de un mes en los estudios Metropolis de Londres, con Jagger, Richards y Wood junto al productor ganador del Grammy Andrew Watt, quien también trabajó en Hackney Diamonds. Desde la discográfica señalan que se trata de “un álbum dinámico y vanguardista que captura el sonido inconfundible de la banda mientras explora nuevos territorios sonoros y líricos, consolidando aún más su legado inigualable”.

Foreign Tongues contará con la participación especial de Charlie Watts, con grabaciones realizadas en una de sus últimas sesiones antes de su fallecimiento en 2021. También colaboran artistas de renombre como Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

El álbum estará disponible en formatos variados que incluyen CD, ediciones de lujo en CD, casete, diversas versiones de vinilo (standard y colores limitados), ediciones exclusivas para tiendas y cajas especiales.