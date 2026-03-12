«Injustas e infundadas»: desde la UIA rechazaron las acusaciones de Javier Milei

La Unión Industrial Argentina (UIA) consideró que las acusaciones del presidente Javier Milei contra «empresarios prebendarios» son «injustas e infundadas» y remarcó que «no existe ninguna denuncia ni delito» contra los sectores criticados por el Presidente en la Argentina Week en Estados Unidos.
«Los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país», le advirtió la UIA a Milei en un comunicado y pidió «diálogo, respeto y cooperación» entre los sectores público y privado.

El organismo encabezado por Martín Rappallini reiteró su «vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos».

El mandatario en las últimas semanas mantuvo “confrontaciones abiertas” con empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, además de cuestionar al sector textil. “Son empresarios prebendarios”, sentenció recientemente en el evento destinado a conseguir inversiones para el país.

Según Milei, durante años existió una alianza entre empresarios y dirigentes políticos que perjudicó a la sociedad. «Empresarios y políticos descubrieron que pueden ir asociados en saquear a una sociedad», subrayó.

Siguiendo con esa línea también aseguró que «desde que se aplicó este modelo en Argentina pasamos de ser uno de los países más ricos del mundo a ser Cuba o Venezuela», sostuvo. (C5N)
