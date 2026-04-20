Inicio de semana con tiempo inestable

La semana inicia con lluvias y tormentas para zona sur y chaparrones en el centro. Un sistema de baja presión al norte del país incrementará vientos cálidos y húmedos.

Zona Sur: Lluvias y tormentas hacia la tarde.

Zona Centro: Chaparrones aislados.

Zona Norte: Condiciones estables.

🌡️ Máxima: 32°C (Montecarlo) | ST: 39°C.

🌡️ Mínima: 18°C (San Javier).

🌧️ Precipitaciones: 5 a 12 mm | Prob: 30/64%.

🌬️ Ráfagas: 20-50 km/h (NE y SE).

🌫️ Nieblas: Baja probabilidad.

📅 MARTES 21 DE ABRIL

Lluvias y tormentas generalizadas ⛈️

Jornada inestable en toda la provincia con mejoras temporarias. Un sistema de baja presión, alimentado por vientos húmedos de la región amazónica, generará lluvias moderadas, siendo más relevantes en zonas Sur y Centro con acumulados significativos.

🌡️ Máxima: 26°C (Iguazú) | Mínima: 20°C (San Vicente).

🌧️ Precipitaciones: 5 hasta 40 mm | Prob: 35/68%.

🌬️ Ráfagas: 20-50 km/h (NE, N y E).

🌫️ Nieblas: Probabilidad media.

🍃 Calidad del aire: Regular.

📅 MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

Ingreso de frente frío 🧊

Se prevén lluvias matinales en zona centro y lloviznas en sectores sur y norte. Las condiciones mejorarán de forma generalizada hacia la tarde. Marcado predominio de vientos del sector sur.

🌡️ Máxima: 29°C (Iguazú).

🌡️ Mínima: 18°C (San Vicente – hacia la noche).

🌧️ Precipitaciones: 2 a 8 mm | Prob: 21/49%.

🌬️ Ráfagas: 10-30 km/h (S y SE).

🌫️ Nieblas: Probabilidad ALTA durante gran parte del día.

🍃 Calidad del aire: Regular.

📍 FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.