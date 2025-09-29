Inicio de semana con predominio de tiempo inestable.

Inicio de semana con predominio de tiempo inestable.Semana con predominio de tiempo inestable. Para este lunes, se prevé una mañana con cielo mayormente despejado; no obstante, en horas de la tarde se podrían registrar chaparrones y tormentas sobre zonas Norte y Centro.

 

Lunes 29 de septiembre

Semana con predominio de tiempo inestable. Para este lunes, se prevé una mañana con cielo mayormente despejado; no obstante, en horas de la tarde se podrían registrar chaparrones y tormentas sobre zonas Norte y Centro. La acción de un sistema de baja presión y perturbaciones en niveles medios de la atmósfera podrían generar lluvias de distintas intensidades y distribución irregular sobre dichas zonas de la provincia, descargas eléctricas y ocasional caída de granizo. Soplarán vientos predominantes del sector noreste y se prevé un ambiente caluroso.

Precipitaciones: estimadas entre 3 y 30 mm para zona Norte y Centro. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste y noreste. Velocidades entre 4 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.
Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 31 °C para Eldorado con 33 °C de sensación térmica, la mínima sería de 11 °C para Apóstoles.

Martes 30 de septiembre

Inestable con lluvias y tormentas. Se intensificaría la inestabilidad desde el oeste y dado el contenido de humedad, se esperan lluvias generalizadas, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas con potencial para provocar algún temporal aislado. El ambiente se mantendría entre fresco y templado.

Precipitaciones: estimadas entre 12 y 77 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 40/70 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del noreste, noroeste y sureste. Velocidades entre 5 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Posadas, la mínima sería de 17 °C en Bernardo de Irigoyen.

Miércoles 1 de octubre

Persisten la inestabilidad y el cielo cubierto. Durante la mañana podría registrarse lluvias leves en zona Norte y se esperan lluvias y tormentas eléctricas luego del mediodía, principalmente en zonas Norte y Centro, sin descartar precipitaciones leves y aisladas en zona Sur. Se elevan las temperaturas, con máximas que alcanzarían entre 25 °C y 27 °C.

Precipitaciones: estimadas entre 2 y 15 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste y noreste. Velocidades entre 5 y 16 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.
Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27 °C para Puerto Iguazú con 28 °C de sensación térmica; la mínima sería de 16 °C en San Pedro.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.

