Inicio de semana con predominio de tiempo inestable.

Semana con predominio de tiempo inestable. Para este lunes, se prevé una mañana con cielo mayormente despejado; no obstante, en horas de la tarde se podrían registrar chaparrones y tormentas sobre zonas Norte y Centro.

Lunes 29 de septiembre

Semana con predominio de tiempo inestable. Para este lunes, se prevé una mañana con cielo mayormente despejado; no obstante, en horas de la tarde se podrían registrar chaparrones y tormentas sobre zonas Norte y Centro. La acción de un sistema de baja presión y perturbaciones en niveles medios de la atmósfera podrían generar lluvias de distintas intensidades y distribución irregular sobre dichas zonas de la provincia, descargas eléctricas y ocasional caída de granizo. Soplarán vientos predominantes del sector noreste y se prevé un ambiente caluroso.

Precipitaciones: estimadas entre 3 y 30 mm para zona Norte y Centro. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste y noreste. Velocidades entre 4 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 31 °C para Eldorado con 33 °C de sensación térmica, la mínima sería de 11 °C para Apóstoles.

Martes 30 de septiembre

Inestable con lluvias y tormentas. Se intensificaría la inestabilidad desde el oeste y dado el contenido de humedad, se esperan lluvias generalizadas, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas con potencial para provocar algún temporal aislado. El ambiente se mantendría entre fresco y templado.

Precipitaciones: estimadas entre 12 y 77 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 40/70 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del noreste, noroeste y sureste. Velocidades entre 5 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Posadas, la mínima sería de 17 °C en Bernardo de Irigoyen.

Miércoles 1 de octubre

Persisten la inestabilidad y el cielo cubierto. Durante la mañana podría registrarse lluvias leves en zona Norte y se esperan lluvias y tormentas eléctricas luego del mediodía, principalmente en zonas Norte y Centro, sin descartar precipitaciones leves y aisladas en zona Sur. Se elevan las temperaturas, con máximas que alcanzarían entre 25 °C y 27 °C.

Precipitaciones: estimadas entre 2 y 15 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste y noreste. Velocidades entre 5 y 16 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27 °C para Puerto Iguazú con 28 °C de sensación térmica; la mínima sería de 16 °C en San Pedro.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.