Inicio de semana con cielo despejado y ambiente caluroso

Se prevén condiciones de estabilidad con cielo mayormente despejado y ambiente caluroso.

La influencia de una masa de aire cálido y seco propiciará buen tiempo, con una mañana de fresca a templada seguida de un rápido ascenso térmico. Hacia la tarde, se espera un incremento de la nubosidad y la inestabilidad. Los vientos serán variables, predominando del este con rotación al norte hacia la noche.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 10/25 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del este y norte. Velocidades entre 5 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 34°C para Posadas, la mínima sería de 18 °C en Bernardo de Irigoyen.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.