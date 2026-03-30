Inicio de la Semana Santa con descensos de las temperaturas.

Lunes 30 de marzo

Estamos a las puertas de un cambio de masa de aire que marcará el inicio de la Semana Santa con descensos de las temperaturas. Para mañana se espera continúe el ambiente caluroso y húmedo con inestabilidad hacia la tarde. Se prevé un aumento de la nubosidad, con cielo algo nublado para el norte y parcialmente nublado para el centro y sur. El sistema de alta presión comenzará a debilitarse lentamente, lo que favorecerá un incremento de la inestabilidad hacia el final de la jornada sobre el sector sur. Persistirá la circulación de vientos del sur y sureste con intensidad leve.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del sur, sureste y suroeste, con velocidades entre 2 y 13 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 36 °C para Eldorado con una sensación térmica de 39 °C, la mínima sería de 19 °C en Bernardo de Irigoyen.

Martes 31 de marzo

Inestabilidad creciente y probables lluvias hacia la tarde-noche en zona centro y norte. La influencia de un sistema de alta presión mantendrá condiciones de buen tiempo hasta la tarde cuando nuevas estabilidades se desarrollarán impulsadas por la aproximación de un frente frío, con potencial de formación de chaparrones dispersos impulsados por vientos leves a moderados predominantes del sector sureste.

Precipitaciones: se esperan entre 2 a 5 mm. Probabilidad de precipitación: 28/47 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sureste-este. Velocidades entre 2 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Iguazú y la mínima sería de 19 °C en Bernardo de Irigoyen.

Miércoles 01 abril

Tiempo inestable, con lluvias y tormentas, descenso de las temperaturas. La influencia de un frente frío que se desplaza sobre el Atlántico propicia condiciones para el desarrollo de una línea de inestabilidad con probable formación de celdas de lluvias y tormentas. Los vientos soplarán variables predominantes del sector norte y noreste.

Precipitaciones: se esperan entre 4 a 10 mm. Probabilidad de precipitación: 35/58 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del suroeste, noreste y sureste. Velocidades entre 2 y 10 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 31 °C para Posadas y la mínima sería de 18 °C en Bernardo de Irigoyen.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.