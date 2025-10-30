Inicia la veda de pesca en Misiones

La veda de pesca regirá en los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay. La medida busca proteger a las especies ícticas durante su periodo reproductivo y se aplicará desde el 3 de noviembre.

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, a través de la Resolución N° 406/2025, estableció la veda total de pesca. Contempla todas las especies ícticas, tanto en su modalidad deportiva como comercial. La disposición abarca los ríos Paraná e Iguazú y todos sus afluentes, incluyendo el Lago Urugua-í.

La medida comienza a regir desde las 00:00 del lunes 3 de noviembre y se extenderá hasta las 24:00 del sábado 20 de diciembre de 2025.

El objetivo principal es proteger a las especies durante su etapa de reproducción, que ocurre en los meses de primavera y verano, influenciada por la temperatura y el régimen de lluvias.

Para el río Uruguay y sus afluentes, la veda de pesca en Misiones se prolongará hasta el 31 de enero de 2026. Esta extensión responde a una acción conjunta con el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), que impulsa una medida similar del lado brasileño.

Durante el periodo de veda de pesca en Misiones, solo estará permitida la pesca de subsistencia. Se considera como tal a la que se realiza desde la costa, con línea de mano, por pescadores que cuenten con permiso vigente y destinen lo obtenido exclusivamente al consumo familiar. La comercialización de los productos capturados bajo esta modalidad está prohibida.

La decisión de permitir esta excepción contempla la situación socioeconómica de los habitantes ribereños que dependen de la actividad para su sustento diario.

Los pescadores y acopiadores que posean stock de peces extraídos de manera legal antes del inicio de la veda deberán presentar una Declaración Jurada de existencia hasta el martes 4 de noviembre de 2025.

El incumplimiento de la norma será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley de Pesca N° XVI-8 y sus decretos reglamentarios. Además, durante la vigencia de la veda no se otorgarán permisos para concursos de pesca en aguas jurisdiccionales de la provincia.

