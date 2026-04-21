Ingresos universales y trabajo opcional: Elon Musk reveló su plan ante la crisis laboral que traerá la IA

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el mundo laboral ha abierto un debate profundo sobre la redistribución de la riqueza en una economía cada vez más automatizada. En este contexto, Elon Musk elevó una de sus ideas más controvertidas: la implementación de un sistema de “ingresos universales altos” para mitigar el desempleo masivo que podría generar la IA.

A través de un mensaje en la red social X, el CEO de Tesla y SpaceX afirmó que la mejor forma de enfrentar la pérdida de empleos es mediante cheques emitidos por el gobierno federal. Según Musk, la automatización impulsada por la IA y la robótica aumentará tanto la productividad que permitirá financiar este esquema sin provocar inflación.

“La IA y la robótica producirán bienes y servicios en exceso del aumento de la oferta monetaria”, argumentó, señalando que el crecimiento de la producción compensaría cualquier expansión del dinero en circulación.

### De la renta básica al “ingreso alto”

La propuesta de Musk no es inédita ni descabellada. Se basa en el concepto de ingreso básico universal, una idea que circula desde hace décadas y que él mismo ha respaldado públicamente desde 2016. Incluso, en 2019 apoyó la candidatura presidencial de Andrew Yang, quien promovía un esquema similar denominado “Freedom Dividend”.

Sin embargo, Musk ha ido más allá en los últimos años. Ahora propone un “ingreso universal alto”, es decir, una transferencia estatal suficiente para sostener un nivel de vida elevado en un escenario donde el trabajo humano podría perder relevancia.

En una intervención reciente en un foro de inversión, Musk planteó un escenario optimista en el que la IA genere una prosperidad “difícil de imaginar”, con abundancia de bienes y servicios.

Esta visión está vinculada a una de sus predicciones más disruptivas: que el trabajo dejará de ser una obligación. Musk proyecta que, en un horizonte de entre 10 y 20 años, la automatización podría satisfacer prácticamente todas las necesidades materiales.

“Mi pronóstico es que el trabajo será opcional”, afirmó en un foro internacional, comparando el empleo del futuro con actividades que hoy se realizan por gusto, como cultivar un huerto propio. En ese contexto, las personas trabajarían por elección y no por necesidad económica.

El eje de esta transformación estaría en los robots humanoides, como el proyecto Optimus de Tesla. Según Musk, estos sistemas podrían encargarse de tareas físicas y cognitivas a gran escala, reduciendo drásticamente la demanda de trabajo humano y, en consecuencia, erradicando la pobreza.

### Fin del dinero y una economía distinta

De acuerdo con Musk, si la producción se vuelve prácticamente ilimitada gracias a la IA, el dinero podría perder su sentido. En una economía basada en la abundancia, donde bienes y servicios sean accesibles sin restricciones, el intercambio monetario dejaría de ser central.

Esta idea, inspirada en modelos de ciencia ficción como la saga “Culture”, describe una sociedad sin escasez y, por ende, sin las estructuras económicas tradicionales.

El empresario también ha intensificado sus pronósticos al afirmar que la humanidad ya ingresó en la llamada singularidad tecnológica, un punto en el que el avance de la inteligencia artificial se vuelve exponencial e impredecible.

Según esta perspectiva, los sistemas actuales no solo automatizan tareas, sino que aceleran la innovación a un ritmo sin precedentes. Musk incluso señaló 2026 como un año clave en el que este proceso se volverá evidente.

El concepto, desarrollado por teóricos como Ray Kurzweil, plantea que una vez que la IA supere la inteligencia humana, podrá comenzar a mejorarse a sí misma, generando un ciclo de crecimiento difícil de controlar.

### El contrapunto dentro de la industria

La discusión sobre el impacto social de la IA trasciende las ideas de Musk y reúne diversas posturas.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, propuso la creación de un fondo público de riqueza para que los ciudadanos puedan participar de los beneficios económicos generados por estas tecnologías.

Por su parte, Jensen Huang, CEO de Nvidia, afirmó que la IA no reducirá el trabajo, sino que lo multiplicará. Según su visión, una mayor productividad permitirá abordar más proyectos y aumentará la demanda de actividad humana, en lugar de reemplazarla.

En sentido contrario, el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz advirtió que la IA podría profundizar la desigualdad si no se gestiona adecuadamente, y cuestionó la reducción del rol del Estado durante esta transición tecnológica.

También hay resistencias dentro del ecosistema tecnológico. Inversores como Marc Andreessen y figuras vinculadas a políticas públicas como David Sacks criticaron el ingreso universal, alegando que podría desincentivar la productividad y generar dependencia del Estado.

En este escenario, la propuesta de Musk —financiada por una economía hiperproductiva y sin inflación— surge como una solución audaz, pero también como un experimento complejo de implementar. Entre una utopía de abundancia sin trabajo y un futuro marcado por mayor desigualdad, el debate sobre la IA ya no se circunscribe solo a la tecnología, sino al modelo de sociedad que se construirá como consecuencia.