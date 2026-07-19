Inglaterra goleó a Francia en un partido de locos, con récord de goles, y se quedó con el premio consuelo del tercer puesto

El partido por el tercer puesto del Mundial, considerado por muchos como el encuentro menos deseado y que suele quedar relegado en la memoria, brindó uno de los espectáculos más emocionantes de la Copa. Inglaterra venció 6-4 a Francia en el Hard Rock Stadium de Miami en un duelo que parecía definido al término del primer tiempo, pero que luego se transformó en un auténtico festival de goles.

El técnico inglés, Thomas Tuchel, optó por rotar el equipo y dar oportunidad a varios suplentes habituales, estrategia que rindió frutos y permitió a su equipo irse al descanso con una ventaja contundente de 4-0. Francia, en tanto, reaccionó en la segunda mitad impulsada por un inspirado Kylian Mbappé, aunque su remontada no fue suficiente para alcanzar el tercer puesto.

Este encuentro suele ser incómodo para los futbolistas, que a estas alturas del torneo ya estaban mentalizados en la final que se disputará en Nueva Jersey. Por eso, Tuchel apostó por un equipo diferente, dejando en el banco a figuras como Harry Kane y Jude Bellingham. La gran figura del partido fue Bukayo Saka, autor de un hat-trick, acompañado por Marcus Rashford, Morgan Rogers e Ivan Toney.

Por su parte, Didier Deschamps mantuvo la base del equipo titular, en lo que fue su último partido como entrenador de Francia tras 14 años al frente del seleccionado. Solo realizó tres modificaciones: ingresaron Malo Gusto, Warren Zaïre-Emery y Rayan Cherki, además del cambio obligado de Maxence Lacroix por el lesionado William Saliba.

El primer tiempo fue dominado por Inglaterra. Declan Rice controló el ritmo del juego y generó peligro con pases verticales que desarmaron la defensa francesa sistemáticamente. Saka y Rashford aprovecharon cada avance por las bandas, mientras la defensa inglesa apenas concedió espacios. Francia jugó sin intensidad, como si deseara estar en otro lugar.

Rice abrió el marcador al inicio del encuentro, tras recuperar un balón de Désiré Doué, avanzar sin oposición y definir con precisión. El segundo gol llegó antes de la pausa para hidratación, cuando Ezri Konsa ganó de cabeza en el área rival y batió al arquero Mike Maignan. Saka también destacó: primero, le anularon un gol por un fuera de juego casi imperceptible y luego amplió la ventaja con dos goles, el último en tiempo de descuento tras un pase profundo de Djed Spence, dejando el marcador 4-0.

Históricamente, Francia nunca había recibido cuatro goles en un primer tiempo en un Mundial. La situación más similar ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando perdía 2-0 ante Sudáfrica antes de caer 2-1 y quedar eliminada.

Todo parecía indicar que el partido estaba sentenciado, incluso Mbappé mostró una sonrisa irónica al retirarse al vestuario, que ocultaba frustración. Sin embargo, la segunda mitad mostró una versión distinta.

La contundente ofensiva francesa, neutralizada en semifinales por España, emergió con fuerza y descontó tres veces en apenas veinte minutos, dos de ellas gracias a Mbappé. Con estos goles, Mbappé superó en la tabla histórica de goleadores de Mundiales tanto a Lionel Messi (22 contra 21) como en la de esta edición (10 frente a 8).

Saka anotó el quinto gol inglés de penal, completando su hat-trick. Jude Bellingham, el encargado habitual de los penales, le cedió el remate como reconocimiento a la excelente actuación del joven jugador. En tiempo de descuento, Ousmane Dembélé marcó el cuarto gol francés, seguido casi de inmediato por el definitivo sexto gol inglés anotado por Bellingham.

Nadie esperaba un partido con diez goles, algo que no se veía desde el histórico 10-1 de Hungría sobre El Salvador en España 1982. De esta forma, se convirtió en el partido por el tercer puesto con más goles en la historia del Mundial, superando el 6-3 de Francia contra Alemania Federal en Suecia 1958.

Antes del Mundial, Francia era la principal candidata al título, mientras que Inglaterra buscaba romper una sequía de 60 años sin títulos. La despedida de ambas selecciones resultó tan inesperada como entretenida.