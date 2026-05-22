Inglaterra dio su lista para el Mundial 2026 al ritmo de los Beatles, con ausencias de peso y una sorpresa de Arabia

Thomas Tuchel, director técnico de la selección inglesa de fútbol, anunció este viernes la lista de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial Canadá-México-Estados Unidos 2026. La convocatoria incluye ausencias significativas, como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer, todos con trayectoria destacada en el combinado de los Tres Leones.

El anuncio se difundió a través de redes sociales con un video de casi dos minutos y medio, donde al ritmo de la canción «Come Together» de los Beatles se mencionan los nombres de los futbolistas que viajarán a Norteamérica en busca de la gloria.

La gran sorpresa de la lista dada a conocer por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) es el centrodelantero Ivan Toney, de 30 años, quien ha anotado 32 goles en igual cantidad de partidos esta temporada en la liga saudita con el Al-Ahli. Toney se perfila como la tercera opción ofensiva, detrás del capitán Harry Kane y el atacante de Aston Villa, Ollie Watkins.

Aunque Toney tuvo un breve impacto en la Eurocopa de 2024 entrando desde el banco, apenas ha disputado dos minutos con la selección desde su traslado a Arabia Saudita en 2024, concretamente en un amistoso contra Senegal en junio de 2025.

Con la intención de poner fin a una sequía de 60 años sin títulos, Tuchel tomó decisiones fuertes y controversiales que podrían generarle críticas si Inglaterra no logra un buen desempeño en el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. El conjunto británico formará parte del grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.

“Los equipos ganan campeonatos, así de simple. Lo que intentaremos lograr este verano solo se puede alcanzar desde la unidad. Desde el primer día, siempre quisimos construir el mejor bloque posible, que no implica necesariamente elegir a los 26 jugadores más talentosos”, explicó Tuchel en conferencia de prensa.

El entrenador agregó: “Fueron decisiones muy difíciles y conversaciones muy dolorosas. Cuando todos son elegibles, se da por hecho que algunos jugadores extraordinarios deben quedarse fuera. Elegimos un equipo equilibrado en todas las posiciones, con especialistas para todo tipo de situaciones. Tenemos a 26 jugadores comprometidos al 100%, que conocen su rol, están listos para asumir su papel dentro y fuera del campo, y que comparten la idea del espíritu de equipo”.

Para reforzar su enfoque, Tuchel citó a una leyenda del tenis: “El objetivo es ganar y no hay que temer decirlo. Recientemente escuché una frase de Rafael Nadal que decía: ‘No soy un ganador, soy un competidor’. Así es como voy a Estados Unidos, con hambre de triunfar”.

Pese al optimismo del técnico, quedaron fuera figuras importantes. Phil Foden y Cole Palmer, pieza clave en la Eurocopa 2024, quedaron fuera debido a su irregular temporada con Manchester City y Chelsea, respectivamente. Morgan Gibbs-White, mediocampista del Nottingham Forest, y Dominic Calvert-Lewin, delantero del Leeds, también fueron descartados a pesar de ser dos de los máximos goleadores ingleses en la Premier League esta campaña (ambos con 14 tantos).

El defensor de Manchester United Harry Maguire manifestó su decepción tras conocerse la lista. “Confiaba en que podría tener un papel importante este verano con mi país tras la temporada que hice. Quedé en shock y destrozado por la decisión”, escribió el jugador de 33 años en sus redes sociales.

Tuchel, quien previamente dirigió al París Saint-Germain y Bayern Múnich, incluyó en la nómina al veterano mediocampista Jordan Henderson (Brentford) y ex capitán del Liverpool, en lugar del joven Adam Wharton (Crystal Palace). También arriesgó con la convocatoria del defensa John Stones, a pesar de su limitada participación en Manchester City debido a lesiones esta temporada.

A continuación, la lista completa de los 26 convocados de Inglaterra para el Mundial:

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), John Stones (Manchester City), Nico O’Reilly (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham).

Mediocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal).

Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle).