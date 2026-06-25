Inglaterra bajo una histórica ola de calor: un incendio forestal arrasó un parque natural

Un incendio forestal arrasó Tintwistle Moor, en Derbyshire, durante la noche del miércoles, en medio de la ola de calor más intensa registrada en junio en el Reino Unido. Las llamas, visibles a varios kilómetros, consumieron 400 metros cuadrados de terreno en condiciones extremas de sequedad, producto de esta histórica ola de calor.

El fuego comenzó cerca de las 22 horas del miércoles y permaneció activo durante todo el jueves. Densas columnas de humo se elevaron sobre el Distrito Peak, una de las áreas naturales más emblemáticas de Inglaterra.

El Derbyshire Fire and Rescue Service movilizó seis dotaciones de bomberos para contener el incendio. Además, helicópteros realizaron descargas de agua desde el aire, según confirmó la autoridad local. El Derby Mountain Rescue Team difundió videos que exhibieron la magnitud del siniestro.

Este incendio se produjo en un contexto meteorológico excepcional, según informó el diario británico Daily Mail. Este jueves, las temperaturas en el Reino Unido alcanzaron los 36,7°C, superando el récord del día anterior de 36,1°C registrado en Gosport, Hampshire, que había permanecido imbatible desde 1976.

El Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido extendió la alerta roja por calor extremo hasta el viernes. La advertencia, vigente desde el miércoles, comprende el sureste de Inglaterra y advierte sobre riesgos de efectos adversos para la salud de toda la población, así como un peligro para la vida.

Para el viernes, las autoridades pronostican temperaturas de hasta 38°C, o 36°C a la sombra, manteniendo esa alerta excepcional en amplias zonas de Inglaterra y Gales.

Este fenómeno corresponde a una «cúpula de calor», una configuración atmosférica que atrapa el aire caliente sobre una región, elevando las temperaturas de forma sostenida durante varios días consecutivos.

El incendio en Tintwistle Moor se enmarca en este contexto de alto riesgo, donde la ausencia de lluvias y el calor extremo secaron la vegetación del Distrito Peak, convirtiéndola en material altamente combustible y facilitando la rápida propagación del fuego.

Las tareas de extinción continuaron durante el jueves. Los equipos de rescate y bomberos trabajaron simultáneamente para evitar que las llamas se expandieran a otras áreas del parque natural, mientras la alerta roja permanecía vigente en gran parte del país.