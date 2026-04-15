Informe escolar revela cambios en niño antes de presunto homicidio en Comodoro Rivadavia

Un informe escolar elaborado por una docente del jardín de infantes de Comodoro Rivadavia al que asistía un niño de 4 años podría ser clave para esclarecer los hechos que se investigan en torno al presunto homicidio agravado del menor. El documento, fechado el 7 de noviembre, fue incorporado tanto al expediente de familia como a la causa penal.

En el informe, la maestra advierte que en los días previos a que Ángel dejara de concurrir a la institución se observaron “cambios en el alumno”. Ese día, el niño se mostró “exaltado, enojado” y por momentos “angustiado”, actitudes que contrastaban con su comportamiento habitual. La docente detalló que Ángel estaba “molesto, desganado, sin deseo de realizar la actividad”, especialmente aquellas vinculadas al arte, que solía disfrutar.

Además, alertaron que el menor manifestó tener hambre al ingresar al jardín, algo poco frecuente para quienes lo conocían. El informe resaltaba que Ángel “demuestra agrado por pintar con crayones, témpera, lápices de colores, haciendo un amplio uso de los diferentes colores que se le ofrecen”, situación que profundiza el contraste con su estado ese día.

En declaraciones a medios nacionales, la maestra Sandra Jaramillo describió a Ángel antes del cambio en su conducta: “Siempre ingresaba con una sonrisa y daba unos abrazos que te alegraban el día”. Destacó además que el niño asistía en buenas condiciones, con sus materiales en orden y mantenía un vínculo positivo tanto con sus compañeros como con las docentes.

El cambio de actitud coincidió con una decisión judicial clave. Según la madrastra del menor, en noviembre la Justicia ordenó que Ángel fuera trasladado a la casa de su madre, Mariela Altamirano, con quien no tenía vínculo desde bebé. Así, dejó el hogar de su padre, Luis López, para vivir en una vivienda precaria junto a su madre y la pareja de ella, Maicol González.

Se informó que la vivienda contaba con un solo ambiente para cuatro personas, condiciones que contrastaban con lo declarado ante la Justicia por la familia paterna. La docente que elaboró el informe expresó su dolor y cuestionó el accionar judicial: “Me duele el corazón pensar que esa sonrisa que tanto amor nos brindaba ya no está. Se podría haber evitado si lo hubieran escuchado”, afirmó con angustia.