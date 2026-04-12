Informe clave revela traumatismo previo en la muerte de Ángel, niño de 4 años

El caso de Ángel, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, sumó un dato clave en las últimas horas: el informe de la ambulancia que lo trasladó de urgencia reveló un antecedente de traumatismo previo.

Según la historia clínica a la que accedió TN, el menor fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y llegó en estado crítico. El documento señala: “Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”.

Además, el informe detalla que el niño ingresó inconsciente, sin responder a estímulos y con signos de extrema gravedad, lo que obligó al equipo médico a realizar maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación. Incluso durante el traslado ya había recibido masajes cardíacos y medicación de emergencia.

Este documento da cuenta de la gravedad del cuadro con el que llegó Ángel al hospital y plantea interrogantes sobre las circunstancias previas a su fallecimiento. La mención al traumatismo previo se perfila como un elemento relevante para la reconstrucción del caso.

Actualmente, ese dato deberá ser analizado en el marco de la investigación para determinar qué ocurrió en las horas previas y si ese antecedente estuvo vinculado directamente con la muerte del niño.

Qué se sabe de la muerte de Ángel

Ángel murió de un paro cardiorrespiratorio el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia. Según la versión de su madre, el niño se descompensó mientras dormía en su casa y falleció poco después en el hospital.

El padre, Luis López, denunció irregularidades en el proceso de tenencia y acusó a la madre. El menor había sido apartado de la casa de su padre y madrastra el 4 de noviembre de 2025, cuando la Justicia dispuso otorgarle la tenencia a la madre biológica.

La causa avanza con dos imputados: la madre del niño y su pareja, señalados como principales sospechosos, dado que la autopsia preliminar determinó lesiones internas en la cabeza.