INFO SAN PEDRO: Aquí te presentamos la lista de canciones reproducidas en noviembre

Ya sabes que hay de nuevo en música?. En radio «Info San Pedro» te presentamos nuestro playlist del mes de noviembre.

Aquí se detallan las principales canciones que difundimos en el mes 11 del año. Siempre con un estilo particular y único en la región, así, lo venimos haciendo hace 6 años.

Las canciones difundidas en 105.5 FM, nos distinguen de las demás estaciones por aportar un género de música Pop, latinos e internacional de vanguardia. Claro está, sin dejar de escuchar esos sonidos clásicos que marcaron una época.

Baladas 195

01- Shawn Mendes – Wonder.mp3

02- Alicia Keys, Brandi Carlile – A Beautiful Noise.mp3

03- Sigala, James Arthur – Lasting Lover [acoustic].mp3

04- Lukas Graham, Wiz Khalifa – Where I’m From.mp3

05- RAYE – Love Of Your Life.mp3

06- Pale Waves – Change.mp3

07- St Woods – my honor.mp3

08- LANY – nobody else.mp3

09- Duncan Laurence – Love Don’t Hate It.mp3

10- Lil Nas X – Holiday.mp3

11- Jam & Lewis, Babyface – He Don’t Know Nothin’ Bout It.mp3

12- Paris Jackson – let down.mp3

13- Passenger – Suzanne.mp3

14- Ariana Grande – 34+35.mp3

15- Bleachers, Bruce Springsteen – chinatown.mp3

16- JoJo, PJ Morton – Wishlist.mp3

17- David Guetta, Sia – Let’s Love [acoustic].mp3

18- Lana Del Rey – Summertime The Gershwin Version.mp3

19- Sam Smith – The Lighthouse Keeper.mp3

20- 2 Chainz – Feel A Way.mp3

21- Jeezy – My Reputation.mp3

22- Taylor Swift, Bon Iver – exile.mp3

23- Katy Perry – Only Love.mp3

24- YUNGBLUD – cotton candy [acoustic].mp3

25- Liam Gallagher – All You’re Dreaming Of.mp3

26- Miley Cyrus – Angels Like You.mp3

27- Pop Smoke – Hello.mp3

28- LP – How Low Can You Go.mp3

29- Sting, Zucchero – September.mp3

30- New Order – Be a Rebel.mp3

Classic Inter 260

1927 – That’s When I Think Of You.mp3

Blur – The Universal.mp3

Captain Sensible – Glad It’s All Over.mp3

Cliff Richard – My Pretty One.mp3

Deacon Blue – Dignity.mp3

Debbie Harry – I Want That Man.mp3

Department S – Is Vic There.mp3

Elton John – Passengers.mp3

Falco – Vienna Calling.mp3

Frankie Goes To Hollywood – Welcome To The Pleasuredome.mp3

Gary Moore, Phil Lynott – Out In The Fields.mp3

George Harrison – When We Was Fab.mp3

Grace Jones – Slave To The Rhythm.mp3

Hipsway – The Honeythief.mp3

Huey Lewis & The News – Hip To Be Square.mp3

Jane Child – Don’t Wanna Fall in Love.mp3

Jona Lewie – You’ll Always Find Me In The Kitchen At Parties.mp3

Kim Wilde – Cambodia.mp3

King – The Taste of Your Tears.mp3

Lloyd Cole and the Commotions – Perfect Skin.mp3

Madness – Michael Caine.mp3

Matt Bianco – Wap Bam Boogie – New 2010 Recording.mp3

Men At Work – Who Can It Be Now.mp3

Paul Young – Come Back and Stay.mp3

Rick Springfield – Jessie’s Girl.mp3

Stephen Duffy – Icing On The Cake.mp3

The Bangles – If She Knew What She Wants.mp3

The Kids From Fame – Starmaker.mp3

UB40 – One In Ten.mp3

Wham! – Everything She Wants.mp3

Classic Latinos 260

Ciudad De Angeles – Descorazonado.mp3

Cuca – El Son del Dolor.mp3

Fey – Azucar Amargo.mp3

Fito Paez – Rey sol.mp3

Garibaldi – Pídeme La Luna.mp3

Gianluca Grignani – Mi Historia Entre Tus Dedos.mp3

Gloria Trevi – Virgen De Las Virgenes.mp3

Guasones – Magdalena.mp3

Illya Kuryaki & The Valderramas – Coolo.mp3

Jarabe De Palo – Agua.mp3

Juan Gabriel – Hasta Que Te Conocí.mp3

Lorca – Bésame en la Boca.mp3

Los Caballeros De La Quema – Fulanos De Nadie.mp3

Los Calzones – No Te Calles Yo Quiero Morirme Aca.mp3

Los Rabanes – Perfidia.mp3

Los Tres – Dejate Caer [unplugged version].mp3

Los Tulipanes – Tomate un Vino y Olvidate.mp3

Marcela Morelo – Tormento de Amor.mp3

Mœnia – No Puedo Estar Sin Ti.mp3

Molotov – Gimme Tha Power.mp3

Monica Naranjo – Llorando Bajo La Lluvia.mp3

Noelia – Te Amo.mp3

Paulina Rubio – Abriendo Las Puertas Al Amor.mp3

Rafa Villalba, D.J, Sarna – Chiquetere [Rappo Mix].mp3

Ricardo Montaner – Déjame llorar.mp3

Righeira – Vamos A La Playa.mp3

Ruben Rada – Cha Cha, Muchacha.mp3

Só Pra Contrariar, Gloria Estefan, Paolo Flores – Santo Santo [versao español].mp3

Timbiriche – Muriendo Lento.mp3

Verano del 98 – Quién Es.mp3

Dance 255

01- Matt Nash – You’re Not Alone.mp3

02- Cazzette, Galluxy – Back Forth.mp3

03- Sting – Desert Rose [GNote Remix].mp3

04- Solomun – Home [Club Mix].mp3

05- Toni Braxton – Dance [Gozzi Remix].mp3

06- Justin Bieber, benny blanco – Lonely [Paul Kold Remix].mp3

07- Ella Henderson, Roger Sanchez – Dream On Me [Luke Hepworth Remix].mp3

08- Bajofondo, Otnicka – Bailarín [Otnicka Remix].mp3

09- Love Legend & Alex Gaudino – Open Your Eyes [Extended Mix].mp3

10- Samo (Arg) – Give Me [Original Mix].mp3

11- Sidney Samson Ft Will I Am – Better Than Yesterday.mp3

12- Stephanie Carcache – Army Of One [Stonebridge Extended Mix].mp3

13- Mimo & Tommy Capretto Ft Tanisha Avent – Sorry [Extended Mix].mp3

14- Stereosoulz – Keep Ur Heart [Original Mix].mp3

15- Benny Benassi & Jeremih – LOVELIFE.mp3

16- Steve Etherington – Fantasy [Larry Peace Extended Mix].mp3

17- Internet Money & Gunna – Lemonade – Zack Martino [remix].mp3

18- Maurizio Basilotta – Feel The Groove [Extended Mix].mp3

19- Petit Biscuit & Diplo – Pick Your Battles.mp3

20- Eric Prydz – NOPUS [Extended].mp3

21- Topic & A7S – Why Do You Lie To Me [KC Lights Remix].mp3

22- Royal Blood – Trouble’s Coming [Purple Disco Machine Remix].mp3

23- Revlow – I Know This Is Love [Original Mix].mp3

24- Revlow – I Know This Is Love [Anis Hachemi Remix].mp3

25- Dua Lipa & Angele – Fever [Steph Seroussi Remix].mp3

26- Felix Jaehn Ft Nea Bryn Christopher – No Therapy [Vintage Culture Remix Extended Mix].mp3

27- Justin Bieber & benny blanco – Lonely [Richastic Remix].mp3

28- Rihanna – Needed Me [Los Kraits Remix].mp3

29- Wh0 – Chinatown [Club Djs].mp3

30- The Doors – Riders On The Storm [GIOC & Cahio Remix].mp3

31- deadmau5 & Kieza – Bridged By A Lightwave.mp3

32- Steve Aoki, Chris Lake & Tujamo – Boneless [Monblube Remix].mp3

33- Erika – Crazy For You [Extended Mix].mp3

34- Hardwell & Henry Fong – Badam [Chocolate Puma Remix].mp3

35- Major Lazer – Bam Bam [Rogerson Remix].mp3

36- Blasterjaxx – Rescue Me.mp3

37- NUZB – No Rush.mp3

38- PROMI5E – Move To Da Bass.mp3

39- The Offspring – Pretty Fly For A White Guy [Giovi Mmxx Extended Bootleg].mp3

40- Adelana – Every Heartbeat [Extended Mix].mp3

41- Milk Bar & Santarini Ft Dollarman Antonio Contino – How Gee [Angelo Ferreri Remix].mp3

42- Dillon Francis With Evie Irie – Be Somebody [Dillon Francis Vip Remix Xplicit Extended].mp3

43- Alexandar Smash – Get Back.mp3

44- Skemaddox – Move.mp3

45- Felix Jaehn – No Therapy [Black V Neck Remix].mp3

46- Alison Wonderland & Valentino Khan – Anything.mp3

47- PBH & Jack – Lose CTRL.mp3

48- Internet Money & Gunna – Lemonade [Sallah Remix].mp3

49- David Guetta & Sia – Let’s Love [David Guetta & MORTEN Future Rave Remix].mp3

50- Dua Lipa & Angele – Fever [Bren F Remix].mp3

51- Harry Styles – Golden [Devolve Remix].mp3

52- Scissors & Tall Boys – World Hold On [Colin Jay Remix].mp3

53- Remi Wolf – Hello Hello Hello [Polo & Pan Remix].mp3

54- Nicky Romero – Nights With You [Harrison Remix Extended].mp3

55- Nicky Romero – Nights With You [Festival Mix Extended].mp3

56- Ani – Living For Today [Dirty Disco Studio 54 Remix].mp3

57- Ani – Living For Today [Klubjumpers Extended].mp3

58- Felix Jaehn Ft Nea Bryn Christopher – No Therapy [Toby Romeo Remix Extended Mix].mp3

59- Lana Del Rey – Summertime Sadness [Sero Be Kind Edit].mp3

60- Anne-Marie – Problems [Colin Jay Remix].mp3

61- Cat Dealers & Guz Zanotto – Save Me Now.mp3

62- Billie Eilish – Therefore I Am [Triaddix Remix].mp3

63- Internet Money & Gunna – Lemonade [Ben Rolfe & Ollie Weeks Remix].mp3

64- CASHEW – Where U At.mp3

65- Nora En Pure – Tears In Your Eyes.mp3

66- Diemond Kevs – Get Down [Micha Moor].mp3

67- Foxtrot – La Vida [Extended Mix].mp3

68- Jp Saxe – A Little Bit Yours [Dave Aude Extended Mix].mp3

69- Jp Saxe – A Little Bit Yours [Dave Aude Remix].mp3

70- Kolesky – Back To The 90S [Extended Mix].mp3

71- Leann Rimes – The Right Kind Of Wrong [Dave Aude Extended Mix].mp3

72- Leann Rimes – The Right Kind Of Wrong [Dave Aude Remix].mp3

73- Stonebride Ft Barney – So Good [Michael Anthony Extended Mix].mp3

74- Stonebride Ft Barney – So Good [Stereosoulz Extended Mix].mp3

75- Stonebride Ft Barney – So Good [Stonebridge & Lil Joy Vip Extended Mix].mp3

Dj radio 2031 (noviembre a)

01- Vin Diesel – Days Are Gone.mp3

02- Sech, J Balvin – La Luz.mp3

03- Hipnotica – Algo.mp3

04- Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado – Una Piba Con la Remera de Greenpeace [en vivo].mp3

05- Zoe Gotusso – Cuarto Creciente.mp3

06- Pablo Alborán – Corazón descalzo.mp3

07- Tiago PZK, Lit Killah, Seven Kayne, Rusherking, Bhavi, Tobi – Cerca de tí [remix].mp3

08- Paloma Mami – For Ya.mp3

09- Chris Dickens – El Culpable.mp3

10- Julián Serrano – Todo Vale la Pena.mp3

11- Billie Joe Armstrong, Green Day – That’s Rock ‘n’ Roll.mp3

12- Flyboiz Ft. MC Davo,Cauty, Ecko, Felp 22 – Vitamina [remix].mp3

13- Relyd Molina SuperAmigosRecords – SUSHI.mp3

14- Alesso, Charlotte Lawrence – THE END.mp3

15- Maluma, The Weeknd – Hawái [remix].mp3

16- Lucho Ssj – Esta Bien.mp3

17- Little Mix – Confetti.mp3

18- Raphael, Luis Fonsi – Vida Loca.mp3

19- Steps – Something in Your Eyes.mp3

20- Dero, Robbie Rivera Feat. Juan Magan – Oh Baby [Dero Remix].mp3

21- Nio Garcia, Casper Magico – Travesuras.mp3

22- Armin van Buuren, Duncan Laurence – Feel Something.mp3

23- Kylie Minogue – Real Groove.mp3

24- Amenazzy, Mau y Ricky, Yandel – Calmarme II.mp3

25- Denise Rosenthal – Dormir.mp3

26- Los Caligaris, Banda Sinfónica de Córdoba – Razón [sinfónica].mp3

27- Luciano Pereyra – Eres Perfecta.mp3

28- Ella Es Tan Cargosa, Lula Bertoldi – Fui.mp3

29- Dread Mar I – Todo Lo Que Se Fue.mp3

30- Nacho – Cara Bonita.mp3

31- KHEA, Natti Natasha, Prince Royce, Lenny Santos – Ayer Me Llamó Mi Ex [remix].mp3

32- FMK, Emilia, Estani, Big One – Esta Noche.mp3

33- Delirious & Alex K – Sexual Healing.mp3

34- J Alvarez, Jonnatorres – Peligro.mp3

35- System Of A Down – Protect The Land.mp3

36- Juanfran – Fantasmita.mp3

37- Ecko, Cazzu – Cama Vacia.mp3

38- Natalie Perez – Detox.mp3

39- Anitta – Amor Real [Holiday Song].mp3

40- Foo Fighters – Shame Shame.mp3

41- Gorillaz, Beck – The Valley of The Pagans.mp3

42- Despistaos – Quédate a dormir conmigo.mp3

43- WC no Beat, Dilsinho, Reik, Felp 22 – B.O. Temporário.mp3

44- Pitbull, Wisin & Yandel & Alfa – Moviéndolo [remix].mp3

45- K_DA – MORE.mp3

46- Luceros el Ojo Daltónico – Alunizando.mp3

47- El Mayor Clasico, Haraca Kiko & Musicologo The Libro & Pablo Chill-E – Vayase De Ahí [remix].mp3

48- Crash – Ariel.mp3

49- Bad Bunny & Jhay Cortez – Dakiti [DISTO Remix].mp3

50- Ases Falsos – Eres Una Bomba.mp3

51- Mery Racauchi, Lautaro LR – Bad Timing.mp3

52- AC DC – Realize.mp3

53- Marilia Monzón – Trazando Rutas.mp3

54- Bizarrap, Asan – ASAN Bzrp Music Sessions, Vol. 35.mp3

55- The Sistars – Ok.mp3

56- Tiago Coates – Siete Mares.mp3

57- Pequeño Bambi – Siento Amor.mp3

58- DJ Dasten & Tyago Baby – La Tusa.mp3

59- Dillon Francis – Be Somebody.mp3

60- Finol – Cositas Raras.mp3

61- Billie Eilish – Therefore I Am.mp3

62- Rauw Alejandro, J Balvin – De Cora 3.mp3

63- Pitbull Ft. Sak Noel, Salvi – Que Rica [Tocame].mp3

64- Anne-Marie – Problems.mp3

65- Lali, Cazzu – Ladrón.mp3

66- El Alfa, Farruko – Scarface.mp3

67- Ricky Merino, Conchita Wurst – Smalltown Boy.mp3

68- Maria Becerra, Rusherking – Confiesalo.mp3

Dj radio 2032 (noviembre b)

01- Merche – La Diabla.mp3

02- BENEE – Kool.mp3

03- Beéle, Piso 21 – De 0 a Siempre.mp3

04- R3HAB, Alida – One More Dance.mp3

05- J.Mastermix, Nestor En Bloque, XXL Irione – Leña para el Carbón [remix].mp3

06- Las Pastillas del Abuelo – Azúcar Impalpable.mp3

07- Cielo Razzo – Cualquier Luz.mp3

08- Morat – Al Aire.mp3

09- CAE – Canción de Despedida [en vivo].mp3

10- Fidel Nadal, Bassic Division – Tam Tam Tam.mp3

11- Yámana – Pídeme.mp3

12- Katy Perry, Tiësto, Aitana – Resilient [Tiësto Remix].mp3

13- CNCO – Tan Enamorados.mp3

14- Marcela Morelo – No Podrás.mp3

15- Showtek, Belinda, Nacho – Una Mamacita.mp3

16- Lodato & Bright Sparks – Good Thing.mp3

17- Las manos de Filippi, Killato – América Latina Explota.mp3

18- Don Miguelo & Nashla Bogaert – Quien E’ Ete.mp3

19- Rayos Láser – Lo Mejor Para Mí.mp3

20- Alejandro Lerner, Los Tekis – Canciones En Cuarentena.mp3

21- El Último Vecino – Nostalgia.mp3

22- Willi Piancioli – Las Horas Perdidas.mp3

23- Andy Rivera – Para Que Regresas.mp3

24- Los Rabanes – My Commanding Wife [english version].mp3

25- Ilegales – Amor Intermitente.mp3

26- Yuridia – Cuando Es Amor.mp3

27- Camila, Manuel Medrano – Este Momento.mp3

28- Wiz Khalifa & Empire Of The Sun – The Thrill.mp3

29- twocolors, Pia Mia – Lovefool.mp3

30- Tones And I – Fly Away.mp3

31- Alice Cooper – Rock & Roll.mp3

32- Marko Silva, Sophy Mell – Amantes.mp3

33- David Guetta, MORTEN, Lovespeake – Save My Life.mp3

34- MishCatt, Sofia Reyes, De La Ghetto – Goofy, Pt. 2.mp3

35- Kany Garcia, Carlos Vives – Búscame.mp3

36- OMI – Roller Coaster.mp3

37- Kanye West – Nah Nah Na [remix].mp3

38- Los Satélites del Sur, Carolina Del Carmen Peleritti – Dormir Tranquila.mp3

39- RBD, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez – Siempre He Estado Aquí.mp3

40- David Guetta & Sia – Let’s Love [Robin Schulz Remix].mp3

41- Chuwe & Grizzy – Peoseta.mp3

42- Chimbala Ft. Juan Magan – Que Me Importa A Mi.mp3

43- Anitta Ft. Cardi B, 24kgoldn – Me Gusta [remix].mp3

44- Pj Sin Suela Ft. Pedro Capó – Báilame.mp3

45- Sia – Hey Boy.mp3

46- Remi Wolf – Hello Hello Hello.mp3

47- Ava Max – My Head & My Heart.mp3

48- Corina Smith – Por Fin.mp3

49- Nicky Jam, Myke Towers – Polvo.mp3

50- Miley Cyrus, Dua Lipa – Prisoner.mp3

51- Monica Naranjo, Nek – Amore.mp3

52- BTS – Life Goes On.mp3

53- Shawn Mendes, Justin Bieber – Monster.mp3

54- Miranda!, Javiera Mena – Entre las Dos.mp3

55- Carlos Rivera, Maluma – 100 Años.mp3

56- Megan Thee Stallion – Circles.mp3

57- Internet Money, Anuel AA, Gunna, Don Toliver, NAV – Lemonade [Latin Remix].mp3

58- Lil Tjay – Move On.mp3

59- Mike Bahía – Quiéreme.mp3

60- Sol Pereyra – Y Si Mañana.mp3

61- Manuel Wirzt, Agustín Soy Rada Aristarán – Por Qué Será.mp3

62- La Franela, Los Tipitos – Lo Que Me Mata.mp3

63- La Fanfarria del Capitán, Riosentí – Borobom.mp3

64- Sfera Ebbasta, J Balvin – Baby.mp3

65- Rocco Posca – En Tus Besos.mp3

66- Los Auténticos Decadentes, Rolo Sartorio – Ya Me da Igual [En Vivo en el Foro Sol].mp3

67- RUGGERO – Dos Extraños.mp3

68- Cabezones, Corvex – Globo – Versión 2.0.mp3

69- French Montana, Jack Harlow, Lil Durk – Hot Boy Bling.mp3

Dj radio 2033 (noviembre c)

01- CNCO – Mis Ojos Lloran Por Ti.mp3

02- Barco – Brotan Margaritas.mp3

03- DrefQuila – To’ Tu Size.mp3

04- El Flaco, Sara Hebe – 21-24.mp3

05- iann dior – Holding On.mp3

06- SAINt JHN – Monica Lewinsky, Election Year.mp3

07- Río Roma, Nacho – Picasso.mp3

08- Kelly Rowland, NFL – Hitman.mp3

09- Don Omar – Navidad Pa’ La Calle.mp3

10- Jason Derulo, Nuka – Love Not War [The Tampa Beat].mp3

11- Robbie Williams – Can’t Stop Christmas.mp3

12- MARINA – Man’s World.mp3

13- Katie Angel – Mala.mp3

14- Tayl G, Danny Marin – Extasis.mp3

15- Alejandro Santamaria, Andrés Cepeda – Si Te Vas.mp3

16- Yas Gagliardi – No Me Busques.mp3

17- Halsey – 3am.mp3

18- Galantis & NGHTMRE – Tu Tu Tu (That’s Why We) [Dubdogz & SUBB Remix].mp3

19- Santa Fe Klan – Vuelve.mp3

20- Lil Xxel & R3hab – IDK (Imperfect).mp3

21- Black Coffee – 10 Missed Calls.mp3

22- Ugo Mur – Se Dice de Mí (Yo Soy Así) [cover].mp3

23- La Renga – El Que Me Lleva.mp3

24- Reik Ft. Christian Nodal – Poco [Versión Pop].mp3

25- Tomi Lago, Mel Muñiz – La Diaria.mp3

26- Gryffin & Audrey Mika – Safe With Me.mp3

27- El Fother, EL Productor De Oro & Haraca Kiko – Rapaca Pacata.mp3

28- Lérica, Cali Y El Dandee, Omar Montes – En Mute.mp3

29- Ovy On The Drums, Danny Ocean, KAROL G – Miedito o Qué.mp3

30- Camilo, El Alfa – BEBÉ.mp3

31- Abraham Mateo – Ni Te Imaginas.mp3

32- Diego Torres, Jiggy Drama – Tratar de Estar Mejor [Sinfónico].mp3

33- Caloncho – Sensei.mp3

34- Nahuel Pennisi, Abel Pintos – Mundo.mp3

35- Ruben Rada Ft. Pekeño 77 – Ese Pibe.mp3

36- Bebe Rexha, Doja Cat, Natti Natasha – Baby, I’m Jealous [remix].mp3

37- Nacho, Greeicy – Contigo.mp3

38- Belén Aguilera Ft. Lola Indigo – La Tirita.mp3

39- Vanesa Martín – Seis Puertas.mp3

40- KHEA, Natti Natasha & Prince Royce – Ayer Me Llamó Mi Ex [remix].mp3

41- Andrés Calamaro, Julio Iglesias – Bohemio.mp3

42- Justin Bieber And Benny Blanco Ft Bad Ash – Lonely [Kidd Leow Remix Part 2].mp3

43- Lasso Ft. Ana Guerra – Los Amigos No Se Besan En La Boca.mp3

44- mafalda, Emiliano Brancciari, No Te Va Gustar – La Duda.mp3

45- Juanes Y Jay De La Cueva – El Nino Del Tambor.mp3

46- YUNGBLUD – mars.mp3

47- Alaina Castillo – wishlist.mp3

48- Antonio Birabent, Moris – Porque el Sol.mp3

49- Bandana – Fuego.mp3

50- Nonpalidece – Vuela Alto.mp3

51- Ricardo Mollo – Tu Mirada.mp3

52- Matisse – Ya No Estás.mp3

53- The Fam – Desesperado.mp3

54- Mechi Pieretti, Cazzu, La Joaqui – Solita [remix].mp3

55- Bad Bunny & ROSALÍA – La Noche de Anoche.mp3

56- Jennifer Lopez – In The Morning.mp3

57- DANI – A Mi Lado.mp3

58- Don Diablo, Imanbek, Trevor Daniel – Kill Me Better [Don Diablo VIP Mix].mp3

59- Bizarrap, Nathy Peluso – Nathy Peluso Bzrp Music Sessions, Vol. 36.mp3

60- Sebastian Yatra – Santa Claus Is Comin’ To Town.mp3

61- Bad Bunny – Yo Visto Así.mp3

62- Pema – JEEP.mp3

63- Nobeat – Piénsalo.mp3

64- Connie Isla, Muerdo – Yo Soy.mp3

65- Nathan Dawe & Little Mix – No Time For Tears.mp3

66- JENCARLOS, Maffio – Quickie.mp3

67- Aleman Ft. Snoop Dogg – Mi Tio Snoop_pn.mp3

68- Purple Disco Machine – Exotica.mp3

Folclore 140

01- Maxi Pachecoy – Kilometro 11.mp3

02- Damián Lemes, Antonio Tarrago Ros – Tordos Amarillos.mp3

03- Cecilia Zabala – Tirale Corazones!.mp3

04- Silvia Iriondo – El Pala Pala.mp3

05- Los Tekis – Agüita De Carnaval.mp3

06- Efrain Colombo, Jorge Rojas – Entrega de Amor.mp3

07- Los Alonsitos – Eterno Amor.mp3

08- La Brasita de Mi Chala – Zamba Azul.mp3

09- Gustavo Chazarreta, Juan Manuel Lopetegui – Semillas de Chacarera.mp3

10- Juan Fracchi, Alejandro Giro, Christine Brebes, Belén Echeveste – Mañanas [tango].mp3

11- Maxi Pachecoy, Peteco Carabajal – Bajo la Sombra de un Arbol.mp3

12- Los Nocheros – Entre la Tierra y el Cielo.mp3

13- Campedrinos – Zamba para Decir Adiós.mp3

14- Yamila Cafrune – Anocheciendo Zambas.mp3

15- Mariana Baraj, Gustavo Santaolalla, Teresa Parodi, Los Tekis – El Brujo.mp3

16- Franco Ramirez, Rocio Araujo – La Luna.mp3

17- Hernán Crespo – Lluvia.mp3

18- Marcelo Mitre – Nuestra Tierra.mp3

19- La Segovia – La Moza.mp3

20- Barbarita Palacios, Gustavo Santaolalla – El Fin.mp3

21- Hernán Crespo, Nadia Larcher, Teresa Parodi – Tiempo.mp3

22- La Bruja Salguero, Marta Gómez – Tierra, Tan Sólo.mp3

23- Josho González – Infinito.mp3

24- Julian Marcipar – Y Si No Ves Vecino.mp3

25- Mery Murua – Zamba de Argamonte.mp3

26- Pachi Herrera – Piedra y Camino.mp3

27- Juan Arabel, Jozho Tello, Gonzalo José, Daniel Soria – Deseos.mp3

28- Milena Salamanca, Nadia Larcher – Del Mismo Rio.mp3

29- Hernán Crespo, Nadia Larcher, Teresa Parodi – Tiempo.mp3

30- Seba Cayre, Gustavo Chazarreta – Mis Siestas de Enero.mp3

Latinos 271

01- Aitana – Volare.mp3

02- Cali Y El Dandee, Andry Kiddos – Adiós.mp3

03- Ximena Sariñana – 10 A.M.mp3

04- Alexander Acha – Un Poco Más.mp3

05- Olga Tañón – Esta Loca.mp3

06- Vanesa Martín – Me voy.mp3

07- Pedro Guerra – Ruego.mp3

08- Noel Schajris – Infinitamente Tuyo.mp3

09- Melissa Romero, Andy Rivero – A Tu Lado.mp3

10- Yamil Ok – Déjame en tu Vida.mp3

11- KURT, Leonel García – Sobreviviendo.mp3

12- Rozalén – El Paso del Tiempo.mp3

13- Roxette – Tu No Me Comprendes.mp3

14- Marc Anthony – Un Amor Eterno [versión balada].mp3

15- Marco Antonio Solís – La Nave Del Olvido.mp3

16- Alexa y Tino – Será Porque Te Amo.mp3

17- Lala More – No Quiero.mp3

18- Soraya, Chenoa – Rompecabezas.mp3

19- Pasabordo – Pluton.mp3

20- Salma – Venus.mp3

21- Camilo Séptimo – Efímera.mp3

22- David Otero, Nil Moliner, Arnau Griso – Una Vez Más.mp3

23- Raphael, Alejandro Fernández – Qué Bonita La Vida.mp3

24- Manuel Carrasco – Nada.mp3

25- Antonio José – Cuando Te Vuelva A Ver.mp3

26- Edurne, Efecto Pasillo – Como Tú.mp3

27- Samantha Sanchez – Mala Mia.mp3

28- Camilú Feat. Alejandro Santamaria- Me Enamoré.mp3

29- Jessie Reyez – Prendida.mp3

30- BAMBI – Oceanía Lunar.mp3

Remix Dj Pool A

01- Luar La L – Mientes [RKT Remix].mp3

02- Mora, Jhay Cortez – Pegate [Dj 3B Extend].mp3

03- Mozart La Para Ft Zion Y Lennox – Ella Lo Olvido [RKT Remix].mp3

04- Beele, Farruko, Natti Natasha, Manuel Turizo – Loco [RADIOHITSMP3 Djs].mp3

05- Lyanno, Piso 21, Jerry Di – Luna Llena [RADIOHITSMP3 Djs].mp3

06- Elena Rose – Sandunga [RADIOHITSMP3 Djs].mp3

07- Henry Mendez, Jake Williams – Pal Techo [RADIOHITSMP3 Djs].mp3

08- Farruko Ft Myke Towers Sech Jay Wheeler Tempo – La Toxica Remix [Dj.A.N.S Intro Outro].mp3

09- Eix, Angel Y Khriz – Como Olvidar [RKT Remix].mp3

10- Melanie Pfirrman, Pitbull, Iamchino – Suda [RADIOHITSMP3 Djs].mp3

11- Baby Ranks, De La Ghetto – Mi Bebe [Dvj Marcos Cabrera].mp3

12- Reykon Ft Maluma Tyga Becky G – Latina Remix [Dvj Marcos Cabrera].mp3

13- Usher, Joan Roca, Perreo – Yeah [Dj Allan Afro Clean Remix].mp3

14- Sebastian Yatra, Guaynaa – Chica Ideal [Dvj Marcos Cabrera].mp3

15- Michel Telo – Ai Se Eu Te Pego [Stavros Martina & Kevin D Moombahton Remix].mp3

16- The Manuel, Dr. Lopez, J. Piqueras – Chuleta [Dj 3B Extend].mp3

17- Karol G – Bichota [Dj 3B Xplicit Extend].mp3

18- Reykon, Tyga, Becky G, Maluma – Bonita [Dj 3B Xplicit Extend].mp3

19- Yandel, Omy De Oro – Ilegal [Dj 3B Extend].mp3

20- Sebastian Yatra, Guaynaa – Chica Ideal [Dj 3B Extend].mp3

21- Dalex, Varios Artistas – Jockey [Dj 3B Xplicit Extend].mp3

22- Rafa Pabon, Alex Rose – Me Matas [Dj 3B Extend].mp3

23- Yandel, Jay Wheeler – Eva [Dj 3B Extend].mp3

24- Jowell Y Randy, Bad Bunny – Aqui Llego Tu Tiburon [RKT Dj Remix].mp3

25- Cumbia Drive – Blinding Lights [remix].mp3

26- Isabella Lovestory – Golosa [Noizekid Remix].mp3

27- Daddy Yankee, Anuel AA & Kendo Kaponi – Don Don [BROSS Re-Drum].mp3

28- Sech & J Balvin – La Luz [J Medina Club].mp3

29- Arcangel & Sech – Amantes Y Amigos [DJ PlayBox Club Hype].mp3

30- Bad Bunny & Jhay Cortez – Dakiti [Wost & CrisMajor Remix].mp3

Remix Dj Pool B

01- Lerica, Belinda – Flamenkito [RKT Remix].mp3

02- KEVVO & J Balvin – Billetes Azules [DJ Gus 123-95].mp3

03- Mora & Jhay Cortez – Pégate Remix [Dozarm Club].mp3

04- Danny Romero, Juan Magan – El Hipo [RKT Extend].mp3

05- Javiielo, Brytiago & KHEA – Pa Los Gustos Los Colores Remix [DJ Blayox Club].mp3

06- Sebastián Yatra & Guaynaa – Chica Ideal [Luis R Hype].mp3

07- Master KG, Feder, Nomcebo Zikode – Jerusalema [Feder Remix].mp3

08- Farruko, Ankhal, Guaynaa, Kevvo – Perreo Intenso [Dj 3B Xplicit Extend].mp3

09- Bad Bunny & Jhay Cortez – Dakiti [Da Phonk Club Edit].mp3

10- DJ Pelos, Gorka & Big Metra – Banana [remix].mp3

11- Sech & J Balvin – La Luz [Livitup Hype].mp3

12- Bad Bunny & Jhay Cortez – Dakiti [Breakfast N Vegas & FlipOne Remix].mp3

13- Lele Pons & Guaynaa – Se Te Nota [Andres Matheus Remix].mp3

14- Jowell & Randy – La Golda [DJ Blayox Club Hype Intro].mp3

15- Daddy Yankee – Tu Principe [RKT & J Bich Remix].mp3

16- Nio Garcia & Casper Magico – Travesuras [RKT Hype Intro].mp3

17- Jowell & Randy & Miky Woodz – Bien Arrebatao [DJ Blayox Club].mp3

18- Bad Bunny & Jhay Cortez – Dakiti [BROSS Remix].mp3

19- Kafu Banton, Bad Gyal – Tu Eres Un Bom Bom [Dj 3B Extend].mp3

20- Amenazzy, Mau Y Ricky & Yandel – Calmarme II [RKT and BROSS Club].mp3

21- 2 Brothers On The 4th Floor – Dreams [DJ Mario Andretti Remix].mp3

22- Nio Garcia & Casper Magico – Travesuras [J Medina Hype].mp3

23- J Balvin & Sky Rompiendo – Verde [Fabian Hernandez DFH Remix].mp3

24- Bad Bunny & Jhay Cortez – Dakiti [Salvi & Franklin Dam Remix].mp3

25- DJ Dasten & Tyago Baby – La Tusa [Luis R 100-128 Transition].mp3

26- KEVVO & J Balvin – Billetes Azules [DJ Blayox Club Hype].mp3

27- Arcángel & Myke Towers – Satisfacción [Luis R].mp3

28- El Fother & Bulova – Bailalo [Dozarm 100-120 Transition].mp3

29- Jonas Brothers, Karol G – X [RKT Remix].mp3

30- El Micha Y Nejo – Tu Te Ves Sexy [Dj 3B Xplicit Extend].mp3

31- Vakero, Don Miguelo & Lirico En La Casa – Traigo [Dozarm Cumbia Remix].mp3

32- DJ Travesura, DJ Tuto Loco & DJ Pepo – Que Cominence La Fiesta.mp3

Rock and Pop 010

01- La Triple Nelson – Mi Bien.mp3

02- Turf, Cucho Parisi – Loco un Poco [En Vivo Teatro Ópera].mp3

03- Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado – Todos a los Botes! [en vivo].mp3

04- Acero – No Es un Juego.mp3

05- Pasaje Osaka – Canciones de Amor.mp3

06- Los Abuelos De La Nada, Benjamín Amadeo – Costumbres Argentinas.mp3

07- Corvex – Tregua.mp3

08- Alectrofobia – La Verdad Verá La Luz.mp3

09- La Mississippi – Amor y Paz.mp3

10- Spaghetti Western – Libre.mp3

11- Los Espiritus – Todo Bien.mp3

12- Pez – Para las Almas Sensibles [en vivo].mp3

13- Los Rancheros – Mujer [en vivo].mp3

14- Intoxicados – De la Guitarra [en vivo Luna Park].mp3

15- Ainda – El Equilibrio.mp3

16- Miranda Johansen, LUPE – envoltorio.mp3

17- Isla de Caras – Su Carita.mp3

18- Testigo – Buscando.mp3

19- Eleven – Locura.mp3

20- Ciro y los Persas – Tan Solo [acústico].mp3

21- Los Abuelos De La Nada, Gringui Herrera, Los Tipitos – Tristeza de la Ciudad.mp3

22- Los Dias en Marte – California.mp3

23- Paco Amoroso – Fatal.mp3

24- Franny Glass – Tu Nombre Tatuado.mp3

25- Rocío Sirri – Infusión.mp3

26- El Zar – La Declaración.mp3

27- Zero Kill, Marina Fages – $$$ (Dame Ma$).mp3

28- El Kuelgue – Soda.mp3

29- AITÓR – Pimp My Carroça.mp3

Urban Tropical

01- The La Planta, Nestor En Bloque, Marka Akme, MOMO – Barrio Prendido.mp3

02- La Joaqui – 90’s.mp3

03- El Reja, Lira – Bésame.mp3

04- Kodigo – Pantera.mp3

05- Kevtopo – Chica Mala.mp3

06- Valeria Gau – Idiota.mp3

07- WOS – Mugre.mp3

08- C. Tangana, Niño de Elche, La Húngara – Tú Me Dejaste De Querer.mp3

09- Lira – Marear.mp3

10- Los Lirios De Santa Fe – La Gota Fria.mp3

11- Marka Akme – Sola.mp3

12- Juny June, John E walker – Ella Se Arrebata Juny june.mp3

13- Commanche, Qiro – Ven, Ven.mp3

14- Kiddtetoon, Diego Smith, Ozuna – Illuminati [remix].mp3

15- Penelope Casanola – Lo Bueno.mp3

16- Los Nota Lokos – Ponte Relajá.mp3

17- Asmir Young – Mentiras.mp3

18- ChocQuibTown, Dalex – Amor Tóxico.mp3

19- Seven Kayne – Wave.mp3

20- Carlos Vives – Tres Perlas.mp3

21- Agapornis – Perdiste x Gil.mp3

22- La Base – Raka Taka Taka.mp3

23- Mak Donal – El Citroen.mp3

24- Los Palmeras, Lila Downs – Búscate Un Hombre Que Te Quiera.mp3

25- Tu Combo Kabrón, El Viejo Marquez – El Cumbión.mp3

26- El Pepo, Chili Fernandez – Como Una Pelota.mp3

27- Olvidate!, The La Planta – Debajo de la Luna.mp3

28- Kevin Roldan – Baby Soltera.mp3

29- Pekeño 77 – FREE.mp3

30- Polimá Westcoast – Otro Día Otro Intento.mp3

31- Alan Oros – Te Vas.mp3

32- Christian Nodal Ft Angela Aguilar – Dime Como Quieres.mp3

33- dinastia, 0-600 – la voz de mil.mp3

34- La Queen – Carisima.mp3

35- Kali Uchis, Jowell & Randy – te pongo mal (prendelo).mp3

36- King Doudou & Zairah – Cavernicola.mp3

37- Mak King – DAKITI Cumbia Baby, ya yo me enteré.mp3

38- Rei – Chipiau.mp3

39- Sael Ft. Manuel Turizo, Feid & Andy Rivera – Pase Lo Que Pase [remix].mp3

40- Mau & Ricky – Ouch.mp3

41- Noreh Ft. Pitizion – De Noche.mp3

42- J Mendoza, Giaco – Esclavo De Tus Besos.mp3

43- Christian Pagan, Raquel Sofia – Flotando.mp3

44- Yerba Brava – Alejate.mp3

45- El Gordo Luis – Señora.mp3

46- La Repandilla – Donde Estás Amor.mp3

47- Justin Quiles – Ponte Pa’ Mi.mp3

48- Los Chakales, Walter Encina – Oficialmente Locos.mp3

49- Lionel Ferro, Amira Chediak – Una Mirada.mp3

50- Milly, Farruko, Nio Garcia, Jay Wheeler, Amenazzy – No Te Enamores [remix].mp3

FUENTE: www.djradio.com.ar