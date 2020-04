INFO SAN PEDRO: Aquí te presentamos la lista de canciones reproducidas en marzo

Ya sabes que hay de nuevo en música?. En radio «Info San Pedro» te presentamos nuestro playlist del mes de marzo.

Aquí se detallan las principales canciones que difundimos en el mes 03 del año. Siempre con un estilo particular y único en la región como lo venimos haciendo hace 6 años.

Las canciones difundidas en 105.5 FM, nos distinguen de las demás estaciones por aportar un género de música Pop, latinos e internacional de vanguardia. Claro está, sin dejar de escuchar esos sonidos clásicos que marcaron una época.

Baladas 187

Adellaide – Tonight (Once in a lifetime).mp3

Alpaca Sports – Saddest Girl In The World.mp3

Bat For Lashes – Jasmine.mp3

Billy Ocean – One World.mp3

Brando – Look Into My Eyes.mp3

Christopher – Ghost.mp3

Conan Gray – The Story.mp3

Dami Im – Kiss You Anyway.mp3

Danielle Faulkner – 23.mp3

Dermot Kennedy – Power Over Me.mp3

Ella Eyre – New Me.mp3

Fickle Friends – Pretty Great.mp3

Gabrielle Aplin & Nina Nesbitt – Miss You 2.mp3

Gnash – Hungover & I Miss U.mp3

Grey Daze – What’s In The Eye.mp3

Hartley – How It Feels.mp3

James Essex & Olivia Nicole Duffin – Somehow.mp3

Janet Devlin – Honest Men.mp3

JP Cooper – In These Arms.mp3

Kodaline – Wherever You Are.mp3

Koolkid – 2 Soon.mp3

Sam Sparro – Eye 2 Eye.mp3

St Francis Hotel feat Portugal. The Man – Milkshake.mp3

The Fizz – The World We Left Behind.mp3

The Shires – Lightning Strikes.mp3

Tom Bertram – Just A Kiss .mp3

Tom Grennan – This Is The Place.mp3

Vanessa Carlton – The Only Way to Love.mp3

Work Of Art – Another Night.mp3

Classic Inter 252

Belinda Carlisle – I Get Weak.mp3

Benjamin Orr – This Time Around.mp3

Blue Magic – Just Don’t Want To be Lonley.mp3

Crystal Waters – Mujer Gitana.mp3

David Foster – For Just A Moment.mp3

David Pack – That Girl Is Gone.mp3

Eddie Brickel & The New Bohemians – Circle.mp3

Fine Young Cannibals – Johnny Come Home.mp3

Firehouse – When I look Into Your Eyes.mp3

Fra Lippo Lippi – Stiches And Burns.mp3

Genesis – Land of Confusion.mp3

George Harrison – This Is Love.mp3

Jhon C. Mellencamp – R.O.C.K. In The USA.mp3

Kraftwork – The Model.mp3

Madness – Madness.mp3

Madonna – Material Gir.mp3

Marvin Gaye – Sexual Healing.mp3

Mazzy Star – Fade Into You.mp3

New Kids On The Block – Tonight.mp3

Rick Astley – Whenever You Need Somebody.mp3

Right Said Fred – Deeply Dippy.mp3

Sigue Sigue Sputnik – Success.mp3

Siouxsie & The Banshess – The Passenger.mp3

Spagna – Easy Lady.mp3

Terry Jacks – Seasons In The Sun.mp3

The Blues Brother – Do You Love Me.mp3

The Cascades – The Cascades.mp3

The Cure – In Between Days.mp3

The Police – Can’t Stand Losing You.mp3

The Romantics – Talking In Your Sleep.mp3

The Watwerboys – And A Bang On The Ear.mp3

Three Degrees – When Will I See You Again.mp3

Tom Jones – Do Ya Think I’m Sexy.mp3

Vaya Con Dios – Heading For A Fall.mp3

Wax – Right Between The Eyes.mp3

Yazoo – Only You.mp3

Classic Latinos 252

Charles Aznavour – Venecia sin ti .mp3

Charly García & Pedro Aznar – Tu Amor.mp3

David Lebon – Prácticamente un blues.mp3

Divididos – Volver ni a palos.mp3

Durazno De Gala con Pappo – Se fue.mp3

Emanuel – La Chica De Humo.mp3

Enanitos Verdes – Mejor no hablemos de amor.mp3

Fito Paez – Gente Sin Swing.mp3

Git – Más bien menos mal.mp3

Jairo – Tengo Celos.mp3

Jeanette – Porque Te Vas.mp3

José José – Gavilan o Paloma.mp3

José Luis Perales – Melodia Perdida.mp3

José Manuel Soto – Como Una Luz.mp3

Kapanga – Elvis.mp3

La Torre – Estamos en accion.mp3

La Zimbabwe – Caminando En El Fuego.mp3

Las Blancasblus – Rouge Y Pentagrama .mp3

Los Fabulosos Cadillacs – El Muerto.mp3

Los Piojos – Ando Ganas (Llora Llora).mp3

Los Rancheros – Catalina.mp3

Manal – Jugo de tomate.mp3

Mari Trini – Historia De Un Amor.mp3

Matt Monro – Todo Pasará.mp3

Mijares – Soldado Del Amor.mp3

Pablo Abraira – Pólvora Mojada .mp3

Roberto Carlos – La Montaña.mp3

Rocio Jurado – Paloma Brava.mp3

Sandra Mihanovich – Puerto Pollensa .mp3

Sergio Dalma – Esa Chica Es Mía.mp3

Seru Giran – A los jóvenes de ayer.mp3

Sheena Easton – El Primer Tren (Spanish).mp3

Spinetta – Paez – Gricel.mp3

Umberto Tozzi – Te Amo.mp3

Viuda e Hijas de Roque Enroll – Estoy tocando fondo.mp3

Euro Dce 247

All Hail The Silence – Stand Together [Lifelike Extended Remix].mp3

Alle Farben feat Alexander Tidebrink – Follow You.mp3

Aly & Fila feat James Dymond – Wasteland [Extended Mix].mp3

Ando Loki – Crew Love (Extended Mix).mp3

Anne Marie – Birthday (Don Diablo Club Mix).mp3

Anne Marie – Birthday (Don Diablo Remix).mp3

Arno Cost And Norman Doray – Darlin (Extended Mix).mp3

Boys Noize – Buchla 100.mp3

Carda feat Emily Falvey – Wasted.mp3

Diana Ross – Love Hangover [Eric Kupper Remix].mp3

Dua Lipa – Physical [Country Club Martini Crew Extended Remix].mp3

Duke Dumont – Therapy [Franky Wah Extended Mix].mp3

Ed Sheeran & Travis Scott – Antisocial – MK Remix.mp3

Eli & Fur – High West.mp3

Elon EDM Musk – Don’t Doubt ur Vibe.mp3

Four Of Diamonds – Let Me Love You.mp3

Gareth Emery feat Emily Vaughn – You Are.mp3

Gwylo – Came To Say Goodbye.mp3

Jody Wisternoff feat James Grant – Nightwhisper [Mixed].mp3

John Gibbons feat Franklin – Let Me Love You.mp3

John K feat Sigala – If We Never Met [remix].mp3

Justin Mylo feat Raphaella – I Wanna Fall In Love.mp3

Karen Harding feat Future Kings & l’tric – Rely.mp3

Kesha – Raising Hell [Steve James Remix].mp3

Kesha feat Big Freedia – Raising Hell [Pink Panda Remix].mp3

Låpsley – Womxn.mp3

Liam Payne With Cheat Codes – Live Forever (99 Souls Remix).mp3

Liam Payne With Cheat Codes – Live Forever (Dee Swan & Gregetron Remix).mp3

Liam Payne With Cheat Codes – Live Forever (Mahalo Remix).mp3

Liam Payne With Cheat Codes – Live Forever (R3Hab Remix).mp3

Loud Luxury – Cold Feet.mp3

Meduza feat Shells – Born To Love.mp3

Midnight Kids – Last Time.mp3

MOTi – Nothing But Love [Extended Mix].mp3

Neiked feat Dyo – Sexual.mp3

Nicky Romero feat Timmy Trumpet – Falling [Extended Mix].mp3

Nightcall feat Lucas Estrada – Never Let You Know.mp3

Novone – Olympia (Extended Mix).mp3

Oliver Heldens – Take A Chance.mp3

Party Pupils feat Gary Go – West Coast Tears.mp3

Paul van Dyk – Duality [Extended].mp3

Poolclvb Feat Moli – Erase.mp3

Poppy Ft Diplo – Time Is Up (Eprom Remix).mp3

R3HAB feat Zayn & Jungleboi – Flames [GATTÜSO Remix].mp3

Rat City feat Kiesza & Tungevaag – Naked [With My Headphones On] [Tungevaag Remix].mp3

RedLight – Gucci.mp3

Regard – Ride It [Jonas Blue Remix].mp3

Remady – Hedonism [Just Because You Feel Good] .mp3

Riggi & Piros feat Monz – Hold On.mp3

Rone White And Alessandro Diruggiero – Arturia (Original Mix).mp3

Rone White And Alessandro Diruggiero – Chilling Adventures (Original Mix).mp3

Safri Duo – Played A Live – ZAA Remix.mp3

Scotty Boy – Phonky (Dj Vartan & Techcrasher Radio Edit).mp3

Scotty Boy – Phonky (Dj Vartan & Techcrasher Remix).mp3

Shallou – Forget.mp3

Sindey Samson – Laser Rays (Extended Mix).mp3

Sir Ivan – Happy Together (Bimbo Jones Mars Dub).mp3

Sir Ivan – Happy Together (Bimbo Jones Radio Edit).mp3

Sir Ivan – Happy Together (Moto Blanco Club Mix).mp3

Sir Ivan – Happy Together (Moto Blanco Dub).mp3

Sir Ivan – Happy Together (Moto Blanco Radio Edit).mp3

Sir Ivan – Happy Together (Ralphi Rosario Club Mix).mp3

Sir Ivan – Happy Together (Ralphi Rosario Dub).mp3

Sir Ivan – Happy Together (Ralphi Rosario Radio Edit).mp3

Steve Aoki & Maluma – Maldad [R3hab Remix].mp3

Steve Aoki & Maluma – Maldad [Steve Aoki’s ¿Qué Más [Remix].mp3

Tinashe feat MAKJ – Save Room For Us [Remix].mp3

Todd Terry & Gypsymen – Babarabatiri – Sirius Bass Remix.mp3

Tom Ferry feat Kiesza – I Think That I Like You.mp3

Tones and I – Dance Monkey – SUBB & Hotchild Remix.mp3

Tritonal – Valkyrie [Extended Mix].mp3

Tungevaag – Peru.mp3

Vigiland feat Mangos – Talk About It.mp3

Vini Vici feat Shapov & Nervo – My World.mp3

Vize & Felix Jaehn – Thank You (Not So Bad) (Extended).mp3

Yolanda Be Cool & Dillon Nathaniel – Tell Me Why.mp3

Folclore 132

Avenida Folk – Chacarera Del Patio.mp3

Cardón – Aminga a la Siesta.mp3

Chaqueño Palavecino – Herejía.mp3

Chino Molina Trio – La Carbonera.mp3

Claudio Balzaretti – La viajerita.mp3

Curepas – Antes de Ser Lo Que Soy.mp3

Daniela Toro – Ay Ay Amor.mp3

El Gringo Pacheco – Soy Vidalero.mp3

Fernando Rossini – A Tucuman He Vuelto.mp3

Germán Asis, Facundo Toro – La Sembradora.mp3

Gustavo Chazarreta – Gatito De Un Carnaval.mp3

Jacinta Condori – Gatito E Las Penas.mp3

Jorge Drexler, Seba Prada – Milonga de Ojos Dorados.mp3

Juan Arabel – Carnaval del Amigo.mp3

Juanjo Dominguez – Quizás un Día, Así.mp3

La Triple Nelson – Adagio a Mi Pais.mp3

Los Carabajal – Debajo del puente negro.mp3

Mani Sija – Casamiento De Negros.mp3

Manu Sija, Lito Vitale – La Arenosa.mp3

Marco Villasboas – Vino De Pasion.mp3

Martín Paz – De Otra Vida.mp3

Martín Paz;Manolo Herrera – Chacarera Sacherita.mp3

Mavi Díaz & Las Folkies – Duelos y Quebrantos.mp3

Mullieris – La Otumpeña.mp3

Pachecos – Que no quede huella.mp3

Patricia Sosa – Añoranzas.mp3

Primos Puntanos – Somos Cuyanos Señores.mp3

Santiago Delgado – Arbolito de Mi Pueblo.mp3

Verónica Condomí – Seguir Viviendo Sin Tu Amor .mp3

Yanet Mayoral – Dime.mp3

Latinos 263

Amistades Peligrosas – Amor Que Entiende.mp3

Arco, Rayden – Quisiera.mp3

Bersuit Vergarabat, Dr. Shenka – Sr. Cobranza (Dr. Shenka Version).mp3

Caloncho – Bésame Morenita.mp3

Cami – Espero Que Seas Feliz.mp3

Camilo Séptimo – Eco.mp3

César Banana Pueyrredón – Tonada de un viejo amor.mp3

Charlie Y Javi Garcia – Desde Que Te Vi.mp3

Christina Aguilera – El Mejor Guerrero.mp3

Connie Isla – Que Linda Que Estoy.mp3

Daniel Paez – Envenenado.mp3

Daniela Herrero, Fito Paez – Iluminarte.mp3

Daniela Spalla – Copy Paste.mp3

David DeMaría – Maneras de pensar.mp3

David Otero, Georgina, Funambulista – Aire.mp3

Despistaos, Marlon – Quién te acompañará.mp3

Emmanuel – Esa Mujer.mp3

Gusi, Gian Marco – Llévatela Dios.mp3

La Xelecta – Esos Amores (Versión Pop).mp3

Leonel García – Te Doy la Vida.mp3

Lila Downs – Tiembla.mp3

Mala Rodríguez – Mami.mp3

Manuel García, Mon Laferte – La Danza de las Libélulas.mp3

María Aguado – El Mundo No Se Para.mp3

Merche – Tres Vidas.mp3

Miriam Rodríguez – No Sé Quién Soy.mp3

Mucho Manolo – Vivir al 100.mp3

Natalia Lacunza – a otro lado.mp3

Natalia Lafourcade – La Malquerida [Versión Acústica].mp3

Olga Tañón, Manny Manuel – Mi Corazón es Tuyo.mp3

Paty Cantú – Cuando Vuelvas.mp3

Pedrina – Sufro.mp3

Percance – Loca [acústica].mp3

Pimpinela – Traición.mp3

Pitizion – Crisis Mentales.mp3

Soleil – La Isla Bonita.mp3

RadioHits 2007 (Marzo a)

Afrojack feat Ally Brooke – All Night.mp3

Alejandro Santamaria, Kurt – Encima De Mil.mp3

Ally Brooke – Fabulous.mp3

Bad Bunny – La Difícil.mp3

Bad Bunny, Duki, Pablo Chill-E – Hablamos Mañana.mp3

Belinda, Zion & Lennox, Steve Aoki – Bailalo.mp3

Bryce Vine – Baby Girl.mp3

Carlos Baute, Ana Mena, Yera – No es para tanto.mp3

Coldplay – BrokEn [reimagined].mp3

De La Ghetto Feat. Darell – El Que Se Enamora Pierde.mp3

Disclosure – Ecstasy.mp3

Don Patricio – En otra historia.mp3

DUKI, Obie WanShot – H.I.E.L.O..mp3

Echosmith – Everyone Cries.mp3

Ella Es Tan Cargosa – Enemigo.mp3

Emilia – No Más.mp3

Frijo, Bizarrap – Te Paso a Buscar.mp3

Fuego, Breakfast N Vegas – Nightshift.mp3

Gepe ft. Natalia Lafourcade – Timidez.mp3

Gerónimo Rauch – Ya Lo Se Que Tu Te Vas.mp3

Giulia Be – Chiquita Suelta.mp3

Gorillaz Ft Fatoumata Diawara – Desole.mp3

Guaynaa – Rompe Rodillas.mp3

Iggy Pop – We Are The People.mp3

J Balvin – Rojo.mp3

Javiielo – Se Suponía.mp3

JC Stewart – Lying That You Love Me.mp3

Jessie Ware – Spotlight.mp3

Jhay Cortez, Brytiago – Dispo.mp3

Jonas Blue & Paloma Faith – Mistakes.mp3

Juanes – Ninguna.mp3

Katy Perry – Never Worn White.mp3

Kidd Keo KEO Feat Dark Polo Fang – Loco.mp3

Kiesza – All of the Feelings.mp3

La Vela Puerca – Menos Mal.mp3

Lady Gaga – Stupid Love.mp3

Lautaro LR – Cumbia y Reggaeton.mp3

Leonid Agustin Feat Diego Torres – Quedate.mp3

Lianne La Havas – Bittersweet.mp3

Mabel – Boyfriend.mp3

Macaco & Farruko – Lo Quiero Todo [Remix].mp3

Maria Becerra – Perdidamente.mp3

Morat – No Termino.mp3

Myke Towers – Diosa.mp3

Natalia Lacunza, BRONQUIO – Algo duele más.mp3

Nea – Some Say.mp3

Omarion, T-Pain – Can You Hear Me.mp3

Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o Mão de Ouro – Sentadao.mp3

PEMA – Dejame Volar .mp3

Piti Fernandez – La Doctora II.mp3

Pj Sin Suela, Jorge Drexler – Loco Loquito.mp3

Polima Westcoast – Fantasma.mp3

Quinteto Negro La Boca feat. Miss Bolivia – Paren de Matarnos.mp3

Rema & Becky G. – Dumebi [remix].mp3

Residente – Rene.mp3

Rio Roma ft. Thalia – Lo Siento Mucho.mp3

Selena Gomez & Alexander 23 – Rare.mp3

Sicky – El Autobus.mp3

SZA & Justin Timberlake – The Other Side.mp3

The Snuts – Coffee & Cigarettes.mp3

Tiburon Valdez, Migue – Twerk.mp3

Victor Manuelle & Wisin – Boogaloo Supreme.mp3

Victoria Bernardi – Vencidos.mp3

Wisin y Yandel Ft. Sech – Ganas de Ti.mp3

RadioHits 2008 (Marzo b)

Afrojack & Fedde Le Grand – 1234.mp3

Alec Benjamin – The Book of You & I.mp3

Alejandro Fernández – Arrullo De Estrellas.mp3

Amistades Peligrosas – El Regreso.mp3

Amistades Peligrosas – Ya No Vives en Mí.mp3

Ava Max – Kings & Queens.mp3

Azucar Moreno – Pa’ fuera.mp3

Babasonicos – Suficiente .mp3

Bazzi – Young And Alive.mp3

BENEE, Gus Dapperton – Supalonely.mp3

Bersuit Vergarabat – Desconexion sideral.mp3

Brooks – Say a Little Prayer.mp3

Camilo, Evaluna Montaner – Por Primera Vez.mp3

Carlos Vives – No Te Vayas.mp3

Cazzu, Eladio Carrion, Noriel – Esquina.mp3

Cepeda – Gentleman.mp3

Chano! – La Memoria De Vinicius.mp3

Christian Nodal – Se Me Olvidó .mp3

Christina Aguilera – Loyal Brave True.mp3

Coldplay – Trouble In Town.mp3

Dalex, Justin Quiles, Sech – Perfume.mp3

DANI – Bzrp Music Sessions, Vol. 24.mp3

David Guetta & MORTEN – Detroit 3 AM.mp3

De La Rivera – So Vo.mp3

Demi Lovato – I Love Me.mp3

Disclosure & Eko Roosevelt – Tondo.mp3

Edurne – Tal Vez.mp3

Efecto Pasillo, Despistaos – Letras Perfectas.mp3

El Freaky, Juanes, Alfredo Gutierrez – Tesoro De Amor.mp3

Ellie Goulding – Worry About Me.mp3

Elvis Crespo, Manny Cruz – Imaginarme Sin Ti .mp3

Fito Paez, Lali – Gente en la Calle.mp3

Fonseca, Andrés Cepeda – Mi Vuelo.mp3

Gian Marco, Diego Torres – Empezar de Nuevo [remix].mp3

Greeicy & Mike Bahía – Si Tu Amor No Vuelve.mp3

Jerome – Take My Hand.mp3

Joss Favela, Greeicy – La Magia de Tus Ojos – [Versión Pop].mp3

Julieta Venegas, Miau Trío – Mujeres.mp3

K-391 feat Alan Walker & Ahrix – End of Time.mp3

Kaskade, Dani Poppitt – Love Like That.mp3

Kchiporros, Randy Ebright – Jugar Con Fuego.mp3

Las Áñez, Kevin Johansen – Al Tiempo.mp3

Las Pelotas – Mira.mp3

Leo Dan feat Dr. Shenka – Libre, Solterito y Sin Nadie.mp3

Lerica – Depende De Ti .mp3

Los Caligaris – La Abundancia.mp3

Los Rojos, Bacilos – Blanco En La Mira.mp3

Los Tabaleros, Miranda! – Niebla Rosada – En Vivo.mp3

Malú, #GirlsGetEqual, Max Miglin – Cantaré (Cantaremos).mp3

Mc Kevinho con Tyga – Corpo sensual.mp3

MYA & Emilia – Histeriqueo.mp3

Nacho, Chyno Miranda – Raro.mp3

Natalia Lafourcade – El Balaju Serenata Huasteca.mp3

Natalie Perez – Te Quiero y Nada Más.mp3

Nio Garcia con Bryant Myers – Nocturna.mp3

Norah Jones – I’m Alive.mp3

OneRepublic – Didn’t I.mp3

Pedro Capò – Buena Suerte [A2M Bootleg].mp3

R3HAB, Elena Temnikova – Where You Wanna Be.mp3

Rich Music LTD, Sech & Dalex – Porno.mp3

Rita Ora – How To Be Lonely.mp3

Sandra Mihanovich – El plan de ser feliz.mp3

Sheppard – Don’t Believe In Love.mp3

Steve Aoki, Travis Barker, Global Dan – Halfway Dead.mp3

The Killers – Caution.mp3

Tom Gregory – Fingertips.mp3

Tones and I – Bad Child.mp3

Ventino – Vente Conmigo.mp3

Yves V Feat. Emie – Not So Bad [Zonderling Remix].mp3

Zero Kill – Sebastian.mp3

RadioHits 2009 (Marzo c)

5 Seconds of Summer – Wildflower.mp3

Alejandro Sanz – #ElMundoFuera (Improvisación).mp3

Ana Mena – Sin Aire.mp3

Antonio Jose Y Greeicy – Antidoto.mp3

Árbol, Alejandra Moreno, Ruido Rosa – El Fantasma.mp3

Ava Max – Kings & Queens [Moti Remix].mp3

Barbi Recanati – Los Demás.mp3

Bersuit Vergarabat – El Viejo de Arriba [en vivo] .mp3

Bicicletas – Transparente.mp3

Bunbury – Cualquiera en su Sano Juicio (Se Habría Vuelto Loco por Ti).mp3

Cali Y El Dandee, Mike Bahia – Tu Nombre.mp3

Camilo – Favorito.mp3

Connie Isla – Tu Cancion.mp3

Deep Purple – Throw My Bones.mp3

Diel Paris – Puedo Solo.mp3

Dua Lipa – Break My Heart.mp3

Dvicio – Capitulos.mp3

Esteman – Hasta Que Tú Me Quieras.mp3

Familia Latina Y Mj – Acercate [Original Mix].mp3

Feid – Confesión.mp3

Hailee Steinfeld – I Love You’s.mp3

J Balvin – Amarillo.mp3

Javiera Mena – Flashback.mp3

Jessie Reyez, Eminem – COFFIN.mp3

Jhené Aiko – P$$Y Fairy (OTW).mp3

Jhené Aiko feat H.E.R. – B.S.mp3

John Legend – Actions.mp3

Justin Bieber – Intentions [Acoustic].mp3

Kane Brown & John Legend – Last Time I Say Sorry.mp3

Katie Angel – Mátame.mp3

Kygo, Zara Larsson & Tyga – Like It Is.mp3

La Beriso – Incendiémonos.mp3

Lelé – Juntos.mp3

Leo Dan feat. Natalia Jiménez – Cuando un Amor Se Va.mp3

Liam Gallagher – Gone (MTV Unplugged Live at Hull City Hall).mp3

Little Mix – Break Up Song.mp3

Little Mix – Wasabi.mp3

Lola Indigo, Rauw Alejandro, Lalo Ebratt – 4 besos.mp3

Lukas Graham – Scars.mp3

Major Lazer, Marcus Mumford – Lay Your Head On Me.mp3

Mau Y Ricky – Me Enamora.mp3

Melanie C – Who I Am.mp3

Miranda Lambert – Bluebird.mp3

Morrissey – Knockabout World.mp3

Niall Horan – Heartbreak Weather.mp3

Noah Cyrus – I Got So High That I Saw Jesus.mp3

OneRepublic – Better Days.mp3

Oriana – Bad.mp3

Ozuna, Willy – Temporal.mp3

Pabllo Vittar & Thalia – Timida.mp3

PartyNextDoor feat Rihanna – BELIEVE IT .mp3

Poncho, Goyo – Tiempo.mp3

Powfu Feat. beabadoobee – Death Bed.mp3

Princesa Alba – Me Equivoqué.mp3

R3HAB, GATTÜSO – Creep.mp3

Rawayana – Últimos Días.mp3

Raymix con Paulina Rubio – Tú Y Yo.mp3

Rosalía – Dolerme.mp3

Sam Feldt Feat. Ella Henderson – Hold Me Close.mp3

Sebastián Yatra, Ricky Martin – Falta Amor.mp3

Sheppard – Somebody Like You.mp3

Silvio Rocha – Viaje sin final.mp3

Sofia Carson Ft J Balvin Rakim – Love Is The Name [Haku Full Version].mp3

Steve Aoki Ft Lay Will.I.Am – Love You More.mp3

The Weeknd – In Your Eyes.mp3

Tini, Ovy On The Drums – Ya no me llames.mp3

Tones and I – Can’t Be Happy All the Time.mp3

Topic feat A7S – Breaking Me.mp3

Trueno – Azul y Oro.mp3

Wiz Khalifa feat. Tyga – Contact.mp3

Remix Dj Pool A

Ariana Grande – Problem (Dj 3B Remix).mp3

C Tangana, Natti Natasha – Viene Y Va (Dj 3B Extend).mp3

Cali Y El Dandee X Reik – Borracho De Amor (Dj 3B Extend).mp3

Cheka Ft Michael Stewart – Nadie Sabe (Dvj Marcos Cabrera Xtendz).mp3

Cosculluela – Un Ak (Dvj Marcos Cabrera).mp3

Daddy Yankee Ft Zion Y Lennox – Tu Principe (Dvj Marcos Cabrera).mp3

Daddy Yankee Y Sech – Definitivamente (Dvj Marcos Cabreraintro Acapella Outro).mp3

Franco El Gorilla – Dame Un Kiss (Dvj Marcos Cabrera).mp3

Gwen Stefani – Baby Dont Lie (Alessio Silvestro Remix Dj 3B Edit).mp3

Hector Y Tito Ft Victor Manuelle – Ay Amor (Dvj Marcos Cabrera).mp3

J Balvin – Odio – Miguel Vargas Rmx.mp3

Karol G & Nicki Minaj – Tusa – DISTO Remix.mp3

Kelis – Trick Me (Guztav & Siema X Ravish Moombahton Remix).mp3

Los Angeles Azules Ft Jay De La Cueva – 17 Anos (Dj 3B Extend).mp3

Lunay, Anuel Aa, Ozuna – Aventura (Dj 3B Xplicit Extend).mp3

Mariah, Guaynaa – Taxi (Dj 3B Xplicit Extend).mp3

Mariah, Guaynaa – Taxi (Dvj Marcos Cabrera).mp3

Mark B, Nfasis – Roce (Dj 3B Xplicit Extend)).mp3

Mr. Vegas X J Balvin – Heads High (Dj 3B Remix).mp3

Myke Towers – Girl – Da Phonk Club.mp3

Myke Towers – Relacion Rota (Dj 3B Extend).mp3

Nicky Jam – Chambonea – Dozarm Re-Drum.mp3

Piso 21 Ft Zion Y Lennox – Dulcecitos (Dvj Marcos Cabrera).mp3

Playing For Change – Guantanamera (Dj 3B Extend).mp3

Spice Girls – Wannabe – Stavros Martina & Kevin D & Kelly Ross Remix.mp3

Tainy, Sean Paul, Mozart La Para, Cazzu – Lento (Dvj Marcos Cabrera).mp3

Thalia, Mau Y Ricky – Ya Tu Me Conoces (Dj 3B Xplicit Hype).mp3

Tito El Bambino, Chencho – A Que No Te Atreves (Dj 3B Extend).mp3

Vein, J Balvin Belinda – Translation (Dj 3B Extend).mp3

Remix Dj Pool B

Bad Bunny – La Dificil [Dj 3B Extend].mp3

Bad Bunny – Yo Perreo Sola – Luis R 128-97 Transition.mp3

Carlos Rivera, Becky G, Pedro Capo – Perdiendo La Cabeza [Dvj Marcos Cabrera Xtendz].mp3

Carlos Vives – No Te Vayas [Dvj Marcos Cabrera Xtendz].mp3

Daddy Yankee Y Sech – Definitivamente – Bebe DJ.mp3

DJ Alex, Luam, LUIS CORDOBA – La 20 Se Pico – Remix.mp3

Don Omar – Salio El Sol [Dj 3B Party Break].mp3

Fer Palacio – Megamix Previa y Cachengue Quince.mp3

Fonseca Y Silvestre Dangond – Cartagena [Dvj Marcos Cabrera Xtendz].mp3

Guaynaa – Rompe Rodillas [Dvj Marcos Cabrera Xtendz].mp3

Juan Magan Ft Lerica – Fuera De Mi Mente [Dj Jarol Intro].mp3

Karol G & Nicki Minaj – Tusax – Fer Palacio.mp3

Leslie Grace Ft Abraham Mateo – Que Sera (Dj Jarol Intro).mp3

Los Pericos – Runaway (Dj 3B Extend).mp3

Marco Antonio Solis – Mas Que Tu Amigo [DJ 3B Extend].mp3

Nene Malo – Nena Mala [Dj 3B Extend].mp3

Nio Garcia con Bryant Myers.. – Nocturna [remix].mp3

Pitbull – Dont Stop The Party (3Ballmty Remix Dj Jarol Edit).mp3

Pitbull Ft Neyo Lenir El Micha – Me Quedare Contigo (Shndo Remix Dj 3B Edit).mp3

Rauw Alejandro Ft Farruko – Fantasias (Dj Jarol Extended Mix).mp3

Rkm Y Ken Y – Mascara (Dj 3B Extend).mp3

Rombai, Fer Palacio – Japón – Fer Palacio Remix.mp3

Sam Smith – I Feel Love (Dj Jarol Version).mp3

Sean Paul & Tove Lo – Calling On Me – Trayze Remix.mp3

Sky, Jhay Cortez X Leebrian – A Vapor (Dj 3B Xplicit Extend).mp3

Static & Bel El Ft Pitbull – Further Up [Sak Noel Remix].mp3

Thalia Ft Mau Y Ricky – Ya Tu Me Conoces [Dj Jarol Extended Mix Two].mp3

Tones And I – Dance Monkey [Dj C Reggaeton Remix].mp3

Wisin Y Yandel Ft Sech – Tengo Ganas (Dj Palacios Remix).mp3

Zimbabwe – Traicion A La Mexicana (Dj 3B Extend).mp3

Rock and Pop 002

Adicta – Amor Iluminado.mp3

BBS Paranoicos – Daño Permanente.mp3

Chango Menas – Días Negros.mp3

Coiffeur – Hacker.mp3

Daniel Melero – El Mal de San Vito.mp3

DLD – El Puente.mp3

Don Osvaldo – Lagrimas de Sal.mp3

Efecto Pasillo, O’Funk’illo – Chacho.mp3

El robot bajo el agua – Sintiendo Me Vivo.mp3

Fito Paez – La Conquista del Espacio.mp3

Iguana Tango – Nada.mp3

Insobrio Feat. Fernando Ruiz Diaz – La Constante.mp3

Javier Malosetti – Puerta y Regazo.mp3

Javier Malosetti – Rusty.mp3

Julieta 21 – Hasta La Victoria.mp3

La Franela, Beto Olguín – Cosas Raras.mp3

Lasso – Kamikaze.mp3

Los Aslándticos – La Cuenta Atrás.mp3

Los Rancheros – Regreso a México.mp3

Mägo de Oz – Tu funeral.mp3

Maldita Nerea – Siempre Estaré Ahí – Versión 2020.mp3

Mr. Kilombo – Bendita Humanidad.mp3

No Te Va Gustar – La Única Voz (En Vivo).mp3

Placer, Cucho Parisi – Visiones.mp3

Trotsky Vengarán – El Alma en Dos – En Vivo – Medellín.mp3

Vega – La Conjura de los Necios.mp3

Ves Tal Vez – Tan Inocente.mp3

Vetamadre – Nubes Naranjas.mp3

Urban Tropical

Altos Cumbieros – Te Quiero, Te Quiero.mp3

Ariel De Cuba – Quedate En Casa.mp3

Baby Rasta Y Gringo – Fantasma.mp3

Bad Bunny – Si Veo a Tu Mamá.mp3

Bryant Myers – Como Panas.mp3

Carlos Arroyo, Zion & Lennox – Baila Reggaeton.mp3

Commanche – Tus Besos.mp3

Dalila – Perdoname.mp3

De La Calle – Revelada.mp3

Draggo – Carolina.mp3

DrefQuila Ft. Marlon Breeze – Benz.mp3

Duki Ft. Clubhats – Como Si Na.mp3

El Dipy – Baila Mono.mp3

El Dipy – Par-Tusa.mp3

El Polaco – Amor Clandestino.mp3

Giselle Lacouture Y Silvestre Dangond – Copia Y Pega.mp3

Grupo Bryndis – Por Que.mp3

J Balvin – Azul.mp3

Jumbo, Farruko & Wisin – Watablamblam.mp3

Kiddo Toto, LOUTA, Bhavi – Scoco.mp3

La Nueva Luna – Choque de Cometas.mp3

La Queen – Carmesi.mp3

La San Francisco – Adicto a Tu Piel.mp3

La San Francisco – Tres Noches.mp3

Lauren Jauregui – Lento.mp3

Los Angeles Azules – El Ángel Que Nos Une.mp3

Los Angeles Azules Ft Americo Jay De La Cueva – 20 Rosas.mp3

Los del Fuego – Que Ves.mp3

Los Forasteros – Te Vas a Arrepentir.mp3

Los Nota Lokos – Ta Duro, Ta Tenso.mp3

Los Pibes del Penal – La Sube.mp3

Los Pibes del Penal, Ivanna Rose – Cuando Te Veo.mp3

Luigi 21 Plus, Arcangel – Soltería.mp3

Mak Donal – Pa los Gustos los Colores.mp3

Maluma – Qué Chimba.mp3

Marito – Enganchado Sarnoso.mp3

Marito – La Cumbia del Coronavirus.mp3

Marito – La Noche Es la Que Va.mp3

Nacho , Jorge Luis Chacin – El Tema.mp3

Naomi Preizler – Ay Fooo.mp3

Nax King – El Tunel.mp3

Nene Malo – La Previa.mp3

Neo Pistea feat. Khea – Hotel.mp3

Oscu – La Tengo Engancha.mp3

Papichamp – Lambo.mp3

Rafa Pabön, Zion & Lennox, Noriel – Te Tocó Perder.mp3

Uriel Lozano – Tu Amante, Tu Amigo.mp3

Valeria Gau Ft Luciana – Corre.mp3

West Dubai – Rosalia.mp3

FUENTE: www.radiohitsmp3.com.ar