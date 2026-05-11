Influencer obsesionado con la belleza, acusado por incidente con arma en santuario animal

Braden Peters, conocido en redes sociales como Clavicular, es un influencer de 20 años que se ha hecho famoso por su búsqueda extrema de la belleza masculina a cualquier costo. Recientemente, enfrenta cargos en Miami-Dade tras difundirse un video en el que se le ve disparando a un caimán en los Everglades de Florida durante una transmisión en vivo, hecho que se produjo el 26 de marzo en un santuario de vida silvestre.

Las autoridades iniciaron una investigación a partir de la viralización del video, que muestra a Peters utilizando un arma de fuego desde un hidrodeslizador en un pantano. Desde su defensa aseguran que el influencer actuó bajo indicaciones de un guía y que no hubo personas ni animales afectados.

La popularidad de Clavicular se originó con la publicación de contenido relacionado con el “looksmaxxing”, una práctica que busca modificar la apariencia física mediante métodos extremos como cirugías excesivas y consumo de medicamentos sin supervisión médica, generando trastornos alimenticios y automutilaciones. En la actualidad, reúne más de un millón de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y Kick, donde también realiza transmisiones en vivo.

Según sus propias declaraciones, Peters ha empleado técnicas que incluyen golpearse el rostro con martillazos para fracturar sus huesos faciales, con el objetivo de endurecer sus rasgos, similar a la experiencia de algunos boxeadores. Además, ha reconocido problemas con drogas, como el consumo de metanfetaminas para bajar de peso, y afirmó que se inyectó testosterona obtenida en la dark web desde los 14 años, sin el conocimiento de sus padres.

Clavicular ha estado envuelto en diversas controversias y comportamientos delictivos. En marzo fue detenido en el sur de Florida por incitar a una pelea entre dos mujeres y transmitirla en Internet. El 14 de abril sufrió una sobredosis mientras hacía una transmisión en vivo en un centro comercial de Miami, donde mostró un estado errático. Tras ser hospitalizado, prometió dejar de consumir sustancias, aunque días después sufrió una convulsión luego de pedirle a otro streamer que le aplicara una llave asfixiante.

El influencer, que lucha por alcanzar estándares máximos de belleza pese a los riesgos físicos, sociales y legales, ahora deberá enfrentar una audiencia el próximo 20 de mayo por el presunto disparo al caimán en el Parque Nacional.