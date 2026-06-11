Inflación de mayo cae a 2,1% y acumula 14,7% en 2026

La inflación de mayo registró un aumento del 2,1%, acumulando un 14,7% en los primeros cinco meses del año, según informó este jueves el INDEC. La variación mensual mostró una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto a abril. En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional alcanzó un incremento del 33,2%.

Este resultado marca el nivel más bajo de inflación desde el último cuatrimestre de 2025, en línea con las previsiones tanto del Gobierno como de consultoras privadas.

En mayo, el sector con mayor aumento fue Comunicación, mientras que Prendas de vestir y calzado registró los incrementos más bajos.

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