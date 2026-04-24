Inédito operativo policial: disfrazados de payasos, atrapan a uno de los narcos más buscados del Conurbano

La Policía bonaerense llevó a cabo un operativo inédito que permitió la detención de Fabián Jesús Bravo, alias “Gordo Pey”, uno de los narcos más buscados del Conurbano, así como de su pareja, Joana Giménez. La singular estrategia consistió en que los agentes se disfrazaran de payasos para acercarse sin levantar sospechas, aprovechando la presencia de un circo en la zona.

Bravo y Giménez están imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas, y eran buscados por la Justicia desde hace varios meses. La investigación se inició a principios de abril, cuando se detuvo al sobrino de Bravo, Iván Abel Bravo, en un control vehicular junto a Emiliano Horacio Recalde. Ambos formaban parte del entorno directo del capo narco.

Durante aquel procedimiento, la policía secuestró una pistola calibre 9 mm marca Glock con la numeración suprimida, municiones, drogas listas para su comercialización, un teléfono celular y dinero en efectivo. Los dos quedaron detenidos.

A partir de esa captura, la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado conformó una Comisión Especial que desplegó tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos y análisis de movimientos de la pareja y sus allegados.

Se descubrió que Bravo y Giménez alquilaban viviendas temporarias y quintas en distintos puntos del oeste bonaerense, especialmente en Moreno y General Rodríguez, lo que les permitía cambiar de ubicación con frecuencia para evadir la captura. La pesquisa condujo a un inmueble en el barrio Martín Fierro, último refugio conocido de los prófugos, donde residían con sus hijos menores.

Para no ser detectados, los agentes planificaron un operativo que incluyó el disfraz de payasos de dos oficiales. Aprovechando la actividad del circo en el barrio, salieron a repartir panfletos casa por casa, lo que no generó sospechas entre los vecinos.

La pareja fue sorprendida cuando Giménez salió de la vivienda e intentó huir al percatarse del operativo, pero fue detenida rápidamente. Minutos después, las fuerzas ingresaron a la casa y arrestaron a Bravo, considerado el narcotraficante más buscado de San Martín.

Con esta captura, las autoridades aseguran haber desarticulado una de las organizaciones criminales más peligrosas del norte del Conurbano. Según fuentes policiales, la banda contaba con un fuerte dominio territorial que sostenía mediante la violencia y amenazas, y operaba con una estructura jerárquica clara. Sus miembros se encargaban de la distribución, comercialización y almacenamiento de drogas utilizando plataformas digitales, lo que dificultaba la labor investigativa.

Tanto Fabián Jesús Bravo como Joana Giménez quedaron a disposición de la Justicia, bajo la tutela de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, a cargo de Alejandra Maico, del Departamento Judicial de San Martín.