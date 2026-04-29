Inédita sanción en Hong Kong: impondrá multa o cárcel a quienes usen o tengan cigarros electrónicos en público

A partir de este miércoles, Hong Kong implementará una medida inédita y estricta que prohíbe el uso y consumo de cigarrillos electrónicos, también conocidos como vapers. El gobierno local estableció una regulación que prohíbe de manera tajante la fabricación, importación, venta, promoción, posesión y consumo de estos dispositivos en espacios públicos, incluso en pequeñas cantidades. Las infracciones pueden conllevar desde multas elevadas hasta penas de cárcel.

Esta normativa, que entrará en vigor en pocas horas, se basa en la Ordenanza de Salud Pública sobre Tabaco de 2021 y sus reformas posteriores. Con ella, las autoridades buscan eliminar el mercado de dispositivos electrónicos, tabaco calentado y cigarrillos herbales, colocando a Hong Kong en la vanguardia de las restricciones internacionales contra el vapeo.

La legislación define como prohibidos todos los productos capaces de generar aerosoles sin combustión directa, incluyendo sus componentes y sustancias asociadas, como líquidos, cápsulas y materiales vegetales que “imitan el acto de fumar”. Además, se prohíbe la entrada de estos artículos tanto para viajeros como por carga, salvo excepciones técnicas en tránsito aeroportuario.

Las sanciones por importación son severas, con multas de hasta dos millones de dólares hongkoneses (unos 255.000 dólares estadounidenses) y penas de hasta siete años de prisión. Por su parte, la producción, distribución o posesión con fines comerciales puede ser sancionada con hasta 50.000 dólares hongkoneses (6.380 dólares estadounidenses) y seis meses de cárcel. También se refuerzan las restricciones sobre publicidad, promociones y entregas gratuitas dirigidas especialmente a menores.

Los turistas deben tener especial cuidado, ya que la simple tenencia de cigarrillos electrónicos en lugares públicos también será castigada. Portar hasta cinco cápsulas o mililitros de líquido, o menos de 100 unidades de tabaco calentado o cigarrillos herbales, implicará una multa fija de 3.000 dólares hongkoneses (unos 382 dólares estadounidenses). Superar esos límites expondrá a sanciones judiciales con multas de hasta 50.000 dólares hongkoneses y seis meses de prisión.

Asimismo, queda prohibido consumir o portar dispositivos activados en cualquier espacio público, ampliando la actual restricción que solo abarcaba zonas libres de humo. Los productos con nicotina son considerados venenos de categoría 1, lo que añade responsabilidades penales adicionales.

Un proveedor local declaró que, pese a las nuevas restricciones, mantendrá su actividad: “La demanda seguirá existiendo y el mercado encontrará vías para adaptarse, aunque el entorno sea mucho más restrictivo”, afirmó.

Las autoridades de Hong Kong advierten que estas medidas también se aplican a turistas y que habrá controles en la frontera, en un contexto de creciente presión internacional contra estos dispositivos por su impacto en la salud, especialmente entre los jóvenes.

En Asia, el marco legal sobre el vapeo varía considerablemente. Mientras que en China continental se permite la comercialización y el consumo de cigarrillos electrónicos bajo ciertas restricciones, en Macao están prohibidas la importación, exportación, fabricación, venta y distribución, aunque se tolera el uso individual. Por otro lado, países como Tailandia, Singapur e India imponen penas de hasta diez años de prisión por su posesión.

Fuente: EFE.