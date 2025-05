Índice Ricardo Darín: cuántas empanadas se podía comprar en 2015, 2019, 2023 y 2025 con un salario mínimo

Los dichos del protagonista de «El Eternauta» por el precio de la comida caló fuerte en el interior del Gobierno. El deterioro del poder adquisitivo es notorio comparado con una docena de empanadas.

El «empanada gate» fue una bala que ingresó fuerte al corazón del Gobierno libertario, que juega a que si no se dice no sucede. La declaración de Ricardo Darín es un ejemplo claro del deterioro del salario mínimo.

“Una docena de empanadas vale $48.000. No entiendo muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar, no comprendo de qué están hablando. Hay mucha gente que la está pasando muy mal”, respondió el actor ante la pregunta de Mirtha Legrand.

Aunque no lo reconozcan, la «balubi», como se dice en las redes sociales, impactó de lleno en la administración libertaria. Además de sus secuaces periodístico y los trolls, salió el propio ministro Luis Caputo a intentar bajar el tono de las declaraciones y a decir que se conseguían docenas de empanadas por la módica suma de $16 mil, que seguramente no son las que come él, si es que su menú incluye alguna comida tradicional argentina.

Pero el quid de la cuestión, y está claro en lo que dijo el protagonista de «El Eternauta» y luego volvió a aclarar en otras declaraciones, es que la comida está cara con respecto al salario de las personas de a pie. No hay que ser economista para darse cuenta de eso, porque los números son exactos y no mienten.

El poder adquisitivo del salario mínimo cayó fuertemente en la última década y un dato simbólico muestra que en abril de 2025 se pudieron comprar 14 veces menos docenas de empanadas que en diciembre de 2015, según un relevamiento que realizó Noticias Argentinas con datos del IPCBA (Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires) y el Consejo Nacional del Empleo.

Evolución del índice Ricardo Darín: empanadas vs. salario mínimo

.En diciembre de 2015, con un salario mínimo de $5.588 se podían adquirir 38,4 docenas de empanadas, que en ese entonces costaban $145,58 cada una.

.En octubre de 2019, con un salario mínimo de $16.875 y un precio de $501,78 por docena, se podían comprar 33,6 docenas.

.En diciembre de 2023, con un salario de $156.000 y el precio de la docena a $7.855,86, el salario alcanzaba para 19,9 docenas.

.En abril de 2025, el precio de la docena alcanzó los $22.010,64, y el salario mínimo fue de $308.200, lo que equivale a 14 docenas.

La evolución del poder adquisitivo revela una tendencia preocupante: en diez años, el salario mínimo pasó de alcanzar para 38 empanadas a apenas 14. Esta caída expone el desfasaje entre la actualización salarial y el aumento sostenido de los precios.