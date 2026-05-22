Independiente y un cierre cargado de incertidumbre: cuáles son las posibles despedidas en el partido de la Copa Argentina

En Avellaneda no quedan márgenes para las medianías. El semestre de Independiente representa otro golpe a la ilusión de un club que todavía busca reencontrarse con su historia, pero que vuelve a llegar a junio cargado de dudas, frustraciones y balances abiertos. Este viernes, desde las 20:00, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros enfrentará a Unión en la cancha de Newell’s con una última oportunidad para mejorar un cierre complicado: avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina, un título local que el Rey de Copas aún no ha conseguido.

Más allá de la necesidad de continuar en el torneo que otorga un boleto directo a la Copa Libertadores, el partido se presenta también como una bisagra emocional para un plantel que nunca logró consolidarse: Independiente volvió a quedar en deuda.

Sin competencias internacionales en el calendario, el foco estuvo exclusivamente en el ámbito doméstico, pero tampoco allí pudo dar el salto necesario. La ausencia de títulos locales se extiende ya a 24 años. La eliminación en octavos de final del Torneo Apertura frente a Rosario Central confirmó un semestre irregular, marcado por altibajos futbolísticos y la incapacidad de mantener una identidad clara.

Quinteros no pudo encontrar estabilidad. El equipo mostró buenas producciones ofensivas, pero padeció desajustes defensivos permanentes y nunca logró encadenar una serie de partidos convincentes. De mitad de cancha hacia adelante, sin embargo, se registraron algunas señales alentadoras.

Gabriel Ávalos volvió a convertirse en el referente ofensivo, teniendo su mejor momento desde que viste la camiseta roja. Los extremos —Matías Abaldo, Santiago Montiel, Maxi Gutiérrez y el juvenil Facundo Valdéz— muchas veces fueron el principal recurso para mantener la competitividad, incluso en los encuentros más difíciles.

Aunque los creativos nunca alcanzaron su mejor versión —Ignacio Malcorra y Luciano Cabral atravesaron meses flojos—, Independiente logró llegar con frecuencia al arco rival. La capacidad individual de sus atacantes fue clave para resolver situaciones y sostener el peso ofensivo casi por inercia.

El gran problema estuvo en la defensa. Fue el sector más vulnerable del equipo durante gran parte del semestre. Kevin Lomónaco, una pieza clave del ciclo anterior, mostró un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Sebastián Valdez también alternó errores y fragilidad. Incluso Rodrigo Rey, uno de los jugadores más regulares desde su llegada, comenzó a generar dudas bajo los tres palos.

Por esta razón, el cruce ante Unión puede tener un significado que trascienda la simple clasificación. Podría marcar el cierre de ciclo para varios futbolistas. Independiente necesita vender y la dirigencia ya lo comunicó a Quinteros. Entre los nombres con más posibilidades de salir en este mercado aparecen Lomónaco, Ávalos y Montiel, aunque hasta ahora no se han recibido ofertas concretas.

Además, otros jugadores que perdieron terreno podrían buscar continuidad fuera de Avellaneda. Ignacio Pussetto, Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés y Nicolás Freire integran esa lista de futbolistas con el futuro abierto de cara al segundo semestre.

En este panorama, la Copa Argentina se presenta como algo más que un torneo paralelo. Para Independiente representa tanto una obligación deportiva como una necesidad anímica: la última oportunidad para cerrar el semestre con una señal positiva antes de un mercado de pases que promete movimientos, reconstrucción y nuevas urgencias.