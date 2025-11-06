Independiente Rivadavia le ganó a Argentinos Juniors por penales y es el campeón de la Copa Argentina 2025

Sebastián Villa anotó el último disparo para darle el título a la Lepra mendocina en Córdoba. El equipo de Alfredo Berti jugará la Copa Libertadores 2026.

Argentinos Juniors y Independiente Rivadavia de Mendoza empataron 2-2 en el tiempo reglamentario y la Lepra se consagró campeón de la Copa Argentina en una apasionante tanda de penales (5-3). El colombiano Sebastián Villa fue el encargado del último remate para darle el título a su equipo.

El conjunto de Alfredo Berti terminó el encuentro con nueve jugadores, producto de dos expulsiones por juego brusco. Independiente Rivadavia aguantó el vendaval de centros del Bicho para llegar a los penales y logró coronoarse en la tanda.

Alex Arce abrió el marcador antes de los diez minutos y Matías Fernández amplió la ventaja, pero Alan Lescano logró rápidamente el descuento y puso a Argentinos nuevamente en partido. Cerca del pitazo final, Erik Godoy forzó los penales con un 2-2 agónico.