Incidentes por la reforma laboral: la ministra de Seguridad identificó a los violentos y criticó a la Justicia por las liberaciones exprés

El día después de la movilización al Congreso para rechazar la reforma laboral que terminó con incidentes y manifestantes arrojando bombas molotov contra la policía, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, identificó a los grupos que, según ella, buscaban «desestabilizar» al gobierno de Javier Milei y cuestionó a la Justicia por haber liberado a buena parte de los detenidos.

Monteoliva sostuvo este jueves que los violentos que atacaron con proyectiles a las fuerzas de seguridad «son muy similares», por la manera en que actuaron, a los que en marzo pasado incendiaron un patrullero de la Policía de la Ciudad y atacaron ambulancias del SAME durante una marcha de jubilados.

«Si comparamos con las imágenes de marzo 2025 cuando se quemó el patrullero de la Ciudad, las imágenes y los grupos son muy similares a estos que vimos ayer», señaló Monteoliva en una entrevista con el canal A24.

Y fue más allá en la identificación de los grupos que, según insistió, atentaron contra la institucionalidad: «Ya venimos trabajando en estos grupos violentos porque el año pasado hicimos detenciones a posteriori del operativo de marzo 2025. Son tres grupos con nivel de intensidad de violencia significativa. Una izquierda combativa, que se autodenominan antisistema, los antifa se hacen llamar, son los que tenían las bombas molotov; los socialistas beligerantes, había carteles. Y había otro grupo violento los barrabravas unidos. No nos tomó por sorpresa, se había incrementado la cantidad de efectivos para la tarde».

La funcionaria también deslizó críticas a la justicia por las liberaciones exprés de varios de los detenidos en el marco de la movilización. «Hay que ponerse cada vez más firme y no puede ser que el esfuerzo que hacemos con evidencia que habla por sí sola y al rato en la noche o pasadas un par de horas estén afuera como si nada. Esa no es la manera, no es la forma», se quejó.

Monteoliva precisó que, en total, en el marco de movilización contra la reforma laboral hubo 71 detenidos, muchos de ellos en las estaciones de tren, cuando se dirigían a la protesta convocada en la Plaza Congreso.

Los momentos de mayor tensión comenzaron pasadas las 15, cuando las fuerzas de seguridad del operativo quisieron sacarles banderas a militantes de izquierda. En ese momento hubo golpes a las vallas y gas pimienta frente al Congreso.

La situación empeoró media hora más tarde. Luego de que se registraron los primeros incidentes entre las columnas de partidos de izquierda – MST, Partido Obrero, PTS, y los efectivos de seguridad, los manifestantes que se ubicaron hasta ese momento sobre la avenida Rivadavia comenzaron a replegarse hacia la calle Hipólito Yrigoyen.

Sin embargo, pequeños grupos aislados de personas se mantuvieron sobre Rivadavia arrojando piedras, botellas y todo tipo de objetos contra la policía. Fue en ese momento que aparecieron cinco hombres que, agazapados detrás de una tira de cartones, se dispusieron a sacar de sus bolsos todos los elementos necesarios para armar una bombas molotov.

Perfectamente sincronizados, los hombres, con sus rostros cubiertos, procedieron a armar varias bombas molotov y arrojarlas hacia los policías ubicados detrás de la valla sobre avenida Entre Ríos. Las primeras que lanzaron no alcanzaron a superar la valla, pero la tercera sí lo hizo, explotando contra el piso y generando un pequeño foco de incendio.

Uno de los detenidos aseguró que la policía se abalanzó sobre él mientras sacaba fotos: «Salieron a cazar a la gente»

Nicolás Viñas es un fotógrafo platense y uno de los detenidos en medio de los incidentes que se produjeron en la movilización contra la reforma laboral frente al Congreso. Viñas, que recuperó la libertad minutos antes del mediodía de este jueves, es fotógrafo y denunció que la policía se abalanzó sobre él cuando intentaba tomar imágenes y grabar lo que pasaba.

«Yo les decía que estaba trabajando y se abalanzaron sobre mi. No hice nada. Yo estaba sacando fotos y grabando como todo el día y como cada miércoles con la marcha de los jubilados», dijo Viñas, a quien, según contó, imputaron por «atentado y resistencia a la autoridad».

«En ningún momento me resistí, dicen que les tiré con algo pero nunca tiré nada. Soy fotógrafo independiente, pero siempre con compañeros tratando de visibilizar lo que pasa en las calles», insistió al recuperar la libertad en Barracas, antes de señalar que le advirtieron que no puede estar a menos de 500 metros de Alsina e Hipólito Yrigoyen, donde fue detenido, y que no puede salir del país.

Sobre el accionar de la policía, consideró que «salieron a cazar a la gente como hacen siempre, nada nuevo».