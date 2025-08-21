Incidentes frente al Congreso por la manifestación de trabajadores del Garrahan y estatales: aplican el protocolo antipiquetes

Mientras los senadores debatían este jueves varios proyectos en el recinto, en un temario que incluye el financiamiento universitario y el del Hospital Garrahan, el Gobierno aplicó en la calle el protocolo antipiquetes contra trabajadores del centro de salud pediátrico y manifestantes vinculados a gremios, como Camioneros, que se concentraron frente al Congreso nacional.

Efectivos de Prefectura Naval Argentina dispersaron con gases a un grupo de personas identificados con el sindicato de Camioneros, según se pudo ver en el móvil de TN. También participó Policía Federal, con sus agentes motorizados.

Pasadas las 14.30, lo que venía siendo una manifestación pacífica dejó de serlo cuando Prefectura comenzó a avanzar para correr a quienes se encontraban cortando la calle Hipólito Yrigoyen, sobre el lateral de la Plaza del Congreso.

Incidentes frente al Congreso mientras sesiona el Senado. Foto Federico Lopez Claro

Minutos después, el tránsito estaba parcialmente liberado; sin embargo, los manifestantes continuaban sobre el cordón de la vereda, entonando cantos contra el Gobierno. Mientras tanto, Gendarmería Nacional ocupaba uno de los carriles de Yrigoyen para controlar que quienes protestaban no volvieran a bajar a la calle.

La columna del sindicato de Camioneros se acercó al Congreso en apoyo de los trabajadores del INTA y el INTI, que movilizaron junto a Vialidad Nacional, en todos los casos para expresarse contra los decretos del Gobierno que cierran estos organismos y pasan a los empleados a disponibilidad.

Se movilizaron también trabajadores del Hospital Garrahan, acompañados por familiares de chicos internados en el centro de salud infantil, para pedirle a los legisladores que aprueben el proyecto que declara la emergencia en pediatría.

Sin embargo, este grupo no se habría visto involucrado en el conflicto con las fuerzas de seguridad, sino que se encontraban del otro lado de la Plaza Congreso con una actitud más pacífica.

Noticia en desarrollo