Incidentes entre Independiente y la «U» de Chile: nuevos allanamientos en la búsqueda de ocho barrabravas

La Justicia realizó en la madrugada de este jueves una serie de nueve allanamientos por los gravísimos incidentes durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana en Avellaneda, y que debió ser interrumpido en el entretiempo.

Los procedimientos judiciales fueron llevados a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en la búsqueda de ocho barrabravas por los dramáticos hechos ocurridos la semana pasada en el estadio del «Rojo».

Los investigadores evalúan pedir la captura nacional e internacional de estos barrabravas, que no fueron encontrados durante los allanamientos pero que ya fueron imputados por los dramáticos incidentes.

Mientras tanto, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) citó a ambos clubes para una audiencia en la que puedan explayarse sobre las dramáticas imágenes que se replicaron en todo el mundo.

En concreto, tanto los representantes del equipo argentino como los del chileno deberán presentarse el próximo martes 2 de septiembre a las 15 hora local (la misma de Argentina) en la sede de la entidad que rige el fútbol sudamericano, ubicada en Asunción del Paraguay. Y si bien ambas instituciones fueron citadas para la misma hora, la audiencia se llevará a cabo por separado.

Por el lado de Independiente se prevé que viaje a Paraguay el mismo cuarteto de dirigentes que lo hizo al día siguiente de la «batalla» en el Estado Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini: el presidente Néstor Grindetti; el vicepresidente 1° Carlos Montaña; el secretario general Daniel Seoane; y el abogado Maximiliano Walker.

En este sentido, las eventuales penas que podría aplicar la Conmebol para ambas instituciones, o al menos una de ellas, serían: una pena económica; la descalificación de la actual Copa Sudamericana; y/o la prohibición para participar en torneos internacionales del próximo año en caso de que se clasifiquen.

Justamente Grindetti habló este jueves en Radio Mitre, donde aseguró que «no estábamos acostumbrados a esto, porque Independiente venía de muchos años de tranquilidad en su cancha. Porque repudiamos todo tipo de violencia».

En este sentido, el máximo directivo de Independiente agregó: «Desde antes de que empezara el partido comenzó la violencia en la tribuna visitante. Porque desde que entraron a la cancha rompieron las cámaras, increíblemente empezaron a sacar los perfiles de hierro de las escaleras, que uno se pregunta de dónde sacaron las fuerzas para hacerlo».

Y añadió: «Después rompieron todos los baños, y todo lo que fueron rompiendo lo fueron tirando hacia abajo, lastimando gente. Durante todo el primer tiempo sucedió eso».

Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, Grindetti señaló que «la Policía le pidió en su momento suspender el partido. Pero la Conmebol tiene sus protocolos y sus requisitos, y por eso cuando terminó el primer tiempo los jugadores y nosotros mismos le pedimos a la Conmebol que se suspendiera el partido porque la situación era incontrolable por los desmanes de los hinchas de la Universidad de Chile en la tribuna alta. Independiente ha sido víctima de la violencia».