Incendio en pub de Bangkok deja al menos 27 muertos y varios heridos

Un incendio ocurrido en un pub de Bangkok durante la madrugada del lunes provocó la muerte de al menos 27 personas y dejó varios heridos, según informaron las autoridades locales. El siniestro fue reportado cerca de la medianoche del domingo.

Imágenes difundidas en redes sociales por equipos de emergencia muestran llamas intensas emanando de la entrada principal del establecimiento, ubicado en la zona norte de la capital tailandesa, mientras los asistentes intentaban escapar entre una densa columna de humo negro.

El primer ministro Anutin Charnvirakul confirmó en el lugar que 27 personas fallecieron y varias fueron trasladadas al hospital. Además, indicó que la causa del incendio aún está en investigación.

Los bomberos lograron controlar el fuego aproximadamente media hora después de su inicio. Las fotografías posteriores revelan mesas y sillas carbonizadas, así como daños considerables en el interior del local.

Tailandia ha vivido tragedias similares en el pasado. En 2022, un incendio en un pub de música en la región oriental del país causó 14 muertos. En otro caso más grave, ocurrido la víspera de Año Nuevo de 2009, un incendio en el club nocturno Santika, en Bangkok, se cobró la vida de 66 personas y dejó más de 200 heridas. Se sospecha que ese incendio fue provocado por un espectáculo de fuegos artificiales dentro del local.

Las autoridades continúan investigando las causas del incendio en el pub de Bangkok para esclarecer lo ocurrido y prevenir futuros incidentes.