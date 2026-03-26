Incendio en Moreno: investigan si una chispa de soldador desató el fuego en un depósito químico

Un feroz incendio afecta este jueves a un depósito de pinturas y productos químicos en Francisco Álvarez, donde más de 30 dotaciones de bomberos trabajan intensamente para contener las llamas, que continúan fuera de control.
Incendio en Moreno: investigan si una chispa de soldador desató el fuego en un depósito químico
🔥 Cómo comenzó el incendio

Según las primeras hipótesis que investiga la Justicia, el fuego se habría originado alrededor de las 8 de la mañana por una chispa generada mientras se realizaban trabajos de soldadura dentro del predio.

Un trabajador de una fábrica cercana relató la secuencia:

“Estaban soldando y saltó una chispa. Como no pudieron controlarlo, evacuaron enseguida”.

🚒 Operativo y evacuaciones

El depósito está ubicado en un polo industrial sobre la avenida Ramón Falcón y Chilecito.

Ante la magnitud del siniestro:

Fueron evacuados todos los trabajadores
También vecinos de la zona cercana
No se registraron heridos hasta el momento

Participan dotaciones de:

Moreno
General Rodríguez
José C. Paz
General Sarmiento
⚠ Riesgo por materiales inflamables

El lugar almacenaba:

Pinturas
Solventes
Membranas
Sustancias químicas altamente combustibles

Esto provocó que el fuego se propagara rápidamente y genere:

Explosiones dentro de los galpones
Colapso de estructuras
Columnas de humo visibles a kilómetros

Además, el incendio alcanzó galpones linderos, lo que complica aún más las tareas de control.

🧪 Denuncias y antecedentes

Vecinos y trabajadores señalaron que no sería el primer incidente en el lugar, lo que abre una línea de investigación sobre posibles irregularidades en el funcionamiento del depósito.

⚖ Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Justicia local, que busca determinar:

El origen exacto del fuego
Si hubo negligencia o fallas en las medidas de seguridad
Las condiciones de habilitación del predio

Intervienen la UFI N°4 y el Juzgado de Garantías N°3 de Moreno.

Mientras tanto, el operativo continúa y la prioridad sigue siendo contener las llamas en un escenario complejo, donde el fuego —como suele pasar con los químicos— no da tregua.

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