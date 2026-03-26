Incendio en Moreno: investigan si una chispa de soldador desató el fuego en un depósito químico

Un feroz incendio afecta este jueves a un depósito de pinturas y productos químicos en Francisco Álvarez, donde más de 30 dotaciones de bomberos trabajan intensamente para contener las llamas, que continúan fuera de control.



Cómo comenzó el incendio

Según las primeras hipótesis que investiga la Justicia, el fuego se habría originado alrededor de las 8 de la mañana por una chispa generada mientras se realizaban trabajos de soldadura dentro del predio.

Un trabajador de una fábrica cercana relató la secuencia:

“Estaban soldando y saltó una chispa. Como no pudieron controlarlo, evacuaron enseguida”.

Operativo y evacuaciones

El depósito está ubicado en un polo industrial sobre la avenida Ramón Falcón y Chilecito.

Ante la magnitud del siniestro:

Fueron evacuados todos los trabajadores

También vecinos de la zona cercana

No se registraron heridos hasta el momento

Participan dotaciones de:

Moreno

General Rodríguez

José C. Paz

General Sarmiento

Riesgo por materiales inflamables

El lugar almacenaba:

Pinturas

Solventes

Membranas

Sustancias químicas altamente combustibles

Esto provocó que el fuego se propagara rápidamente y genere:

Explosiones dentro de los galpones

Colapso de estructuras

Columnas de humo visibles a kilómetros

Además, el incendio alcanzó galpones linderos, lo que complica aún más las tareas de control.

Denuncias y antecedentes

Vecinos y trabajadores señalaron que no sería el primer incidente en el lugar, lo que abre una línea de investigación sobre posibles irregularidades en el funcionamiento del depósito.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Justicia local, que busca determinar:

El origen exacto del fuego

Si hubo negligencia o fallas en las medidas de seguridad

Las condiciones de habilitación del predio

Intervienen la UFI N°4 y el Juzgado de Garantías N°3 de Moreno.

Mientras tanto, el operativo continúa y la prioridad sigue siendo contener las llamas en un escenario complejo, donde el fuego —como suele pasar con los químicos— no da tregua.