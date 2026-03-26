Incendio en Moreno: investigan si una chispa de soldador desató el fuego en un depósito químico

Un feroz incendio afecta este jueves a un depósito de pinturas y productos químicos en Francisco Álvarez, donde más de 30 dotaciones de bomberos trabajan intensamente para contener las llamas, que continúan fuera de control.
Cómo comenzó el incendio
Según las primeras hipótesis que investiga la Justicia, el fuego se habría originado alrededor de las 8 de la mañana por una chispa generada mientras se realizaban trabajos de soldadura dentro del predio.
Un trabajador de una fábrica cercana relató la secuencia:
“Estaban soldando y saltó una chispa. Como no pudieron controlarlo, evacuaron enseguida”.
Operativo y evacuaciones
El depósito está ubicado en un polo industrial sobre la avenida Ramón Falcón y Chilecito.
Ante la magnitud del siniestro:
Fueron evacuados todos los trabajadores
También vecinos de la zona cercana
No se registraron heridos hasta el momento
Participan dotaciones de:
Moreno
General Rodríguez
José C. Paz
General Sarmiento
Riesgo por materiales inflamables
El lugar almacenaba:
Pinturas
Solventes
Membranas
Sustancias químicas altamente combustibles
Esto provocó que el fuego se propagara rápidamente y genere:
Explosiones dentro de los galpones
Colapso de estructuras
Columnas de humo visibles a kilómetros
Además, el incendio alcanzó galpones linderos, lo que complica aún más las tareas de control.
Denuncias y antecedentes
Vecinos y trabajadores señalaron que no sería el primer incidente en el lugar, lo que abre una línea de investigación sobre posibles irregularidades en el funcionamiento del depósito.
Investigación en curso
La causa quedó en manos de la Justicia local, que busca determinar:
El origen exacto del fuego
Si hubo negligencia o fallas en las medidas de seguridad
Las condiciones de habilitación del predio
Intervienen la UFI N°4 y el Juzgado de Garantías N°3 de Moreno.
Mientras tanto, el operativo continúa y la prioridad sigue siendo contener las llamas en un escenario complejo, donde el fuego —como suele pasar con los químicos— no da tregua.