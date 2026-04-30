Incendio en Microcentro: un hombre prendió fuego el departamento en el que viven su esposa y su beba de un año

Un hombre con antecedentes penales y una condena fue detenido esta madrugada, acusado de haber provocado intencionalmente el incendio en el departamento de su esposa, ubicado en pleno centro porteño, donde la mujer reside junto a su hija de un año. Doce personas debieron recibir asistencia médica a causa del siniestro.

El hecho ocurrió en el séptimo piso de un edificio situado en la calle Paraná al 400, entre Avenida Corrientes y Sarmiento. Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar para rescatar a la mujer y a su beba, quienes fueron atendidas para poder salir del departamento en llamas.

Tras ser evacuadas, ambas fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía debido a la inhalación de monóxido de carbono. Previamente, la mujer había denunciado a su pareja, un hombre de 46 años, por haber iniciado el fuego de manera intencional.

La Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso de inmediato. Se constató que es de nacionalidad peruana y cuenta con antecedentes penales, incluyendo una condena con cumplimiento efectivo por lesiones y un procesamiento con prisión preventiva por homicidio simple. En diciembre de 2023 le colocaron una tobillera electrónica. Además, registra antecedentes por tentativa de homicidio, lesiones leves y por entorpecer servicios de emergencia y seguridad.

El edificio, que cuenta con planta baja y 18 pisos, fue evacuado de forma ordenada. Luego, Bomberos logró controlar y extinguir el fuego. Además de las dos personas trasladadas al hospital, diez más fueron atendidas en el lugar por el SAME.