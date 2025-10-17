Incendio en General San Martín: Soldadura Provoca Fuego en Vivienda

17 de octubre de 2025 Lectores: 47

Un incendio afectó una vivienda en el Barrio 80 Viviendas de General San Martín, Chaco, luego de que chispas por trabajos de soldadura iniciaran el fuego, que fue controlado por Bomberos. El incidente ocurrió esta mañana, alrededor de las 9:30, dejando pérdidas materiales y el fallecimiento de dos mascotas.

El fuego se desató mientras un hombre de 60 años realizaba tareas de soldadura en el lugar. Las primeras informaciones sugieren que las chispas generadas provocaron el foco ígneo, el cual se propagó con rapidez dentro de la casa.

Personal de la División Bomberos acudió de inmediato al llamado. Su rápida intervención fue clave para controlar el incendio, logrando evitar que se extendiera a viviendas vecinas en el complejo habitacional.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, se confirmaron pérdidas materiales en la propiedad y, lamentablemente, el fallecimiento de dos perros que se encontraban en la residencia.

Conclusión: La acción de los bomberos contuvo el riesgo de propagación. La causa principal se atribuye a un accidente durante trabajos con soldadura, y la información disponible no detalla el tipo ni valor de las pérdidas materiales.