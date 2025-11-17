Incendio destruyó vivienda en Barrio 20 Viviendas de Makallé

17 de noviembre de 2025 Lectores: 35

Un incendio de origen eléctrico destruyó una vivienda en el barrio 20 Viviendas de Makallé. No hubo lesionados, pero una familia perdió sus pertenencias y el fuego se propagó a una casa vecina.

El siniestro ocurrió la noche de este domingo por un desperfecto eléctrico. El fuego causó importantes daños materiales en la estructura de la casa, donde la familia también perdió muebles, ropas y calzados.

Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron la vivienda contigua. El vecino logró controlar las llamas a tiempo, evitando que los daños fueran mayores en su propiedad.

El vecino, Ramón, relató que el fuego avanzó hacia su casa a través del aislante térmico del techo. Gracias a su rápida intervención, logró sofocar el incendio y prevenir pérdidas mayores.

Hasta el momento, no se informaron medidas de asistencia oficial para la familia afectada ni detalles sobre una posible investigación de las causas del siniestro.

CRÉDITOS: Makallé Digital