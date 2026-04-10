Incendio controlado en edificio de Avenida Corrientes: atención a madre e hija

Un incendio se desató cerca de las 22 horas en un departamento del piso 11 de un edificio ubicado en Avenida Corrientes al 1500, en el centro porteño. El fuego fue controlado en pocos minutos por varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron intensamente para evitar que las llamas se propagaran a otras unidades.

Durante el operativo, dos personas —una niña de 5 años y su madre de 30— recibieron atención médica en el lugar por personal del SAME, sin que fuera necesario trasladarlas a un hospital. Según informó el director del SAME, Alberto Crescenti, «por suerte se evacuó en orden y no tuvimos que derivar a nadie a los hospitales, que ya estaban alertados para recibir pacientes».

Crescenti también recomendó que, en caso de no poder evacuar, se debe cerrar con toallas húmedas cualquier hendija por donde pueda ingresar humo, hasta la llegada de los bomberos. Tras controlar el incendio, las autoridades realizaron tareas de ventilación y revisiones para determinar las causas del siniestro.

Si bien el episodio generó preocupación entre los vecinos, se destacó la rápida intervención que permitió contener el fuego y evitar daños mayores.