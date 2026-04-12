“Incendió a su madre y a la casa entera”: las graves acusaciones contra un hombre de 32 años

Dustin Machen, de 32 años, enfrenta graves acusaciones tras prender fuego a su madre y a la vivienda en la que se encontraban, en un episodio ocurrido en el pueblo de Jonesborough, Tennessee, Estados Unidos. La mujer logró escapar con quemaduras en los brazos y fue trasladada en helicóptero al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, donde permanece hospitalizada fuera de peligro.

Según informó Keith Sexton, sheriff del condado de Washington, el conflicto se originó cuando la madre de Machen estaba en proceso de desalojarlo de la casa. Machen, quien tiene antecedentes por violencia doméstica relacionados con su madre, reaccionó con violencia. En la madrugada del 9 de abril de 2026, salió de la residencia, regresó con un recipiente de gasolina y roció tanto a su madre como la vivienda, provocando el incendio.

Además de los cargos por intento de asesinato en primer grado e incendio provocado agravado, Machen enfrenta acusaciones por intento de secuestro agravado, robo con allanamiento agravado e interferencia con una llamada al 911, ya que intentó impedir que su madre solicitara ayuda. La mujer logró refugiarse en la casa de un vecino, desde donde contactó a los servicios de emergencia.

Los bomberos acudieron al domicilio ubicado en 446 S. Pickens Bridge Road al recibir el aviso del incendio, constatando que la estructura estaba totalmente envuelta en llamas. Tras ser ubicado por casualidad por la policía en un campo cercano, Machen fue detenido ese mismo día mientras observaba el fuego.

Actualmente, Dustin Machen permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Washington sin derecho a fianza. Tiene programada una audiencia preliminar para el 23 de abril. De acuerdo con los registros públicos, ya acumuló una deuda de 50 dólares por honorarios administrativos de abogado para personas indigentes.