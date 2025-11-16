Incautan 5 kilos de cocaína en Terminal de Resistencia

16 de noviembre de 2025 Lectores: 119

La Policía del Chaco detuvo a una mujer con más de cinco kilos de cocaína en la Terminal de Ómnibus de Resistencia. El operativo se realizó este mediodía durante un control de rutina que derivó en el hallazgo de la droga.

Agentes de la Comisaría Cuarta realizaban un control de rutina cuando observaron a una mujer que intentaba abandonar un bolso. Su actitud sospechosa motivó que la policía la demorara para una revisión, lo que permitió el hallazgo.

Dentro del bolso, los policías encontraron cinco paquetes rectangulares envueltos en negro. Una prueba de campo arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total que supera los cinco kilos.

Por orden del Juzgado Federal, la mujer fue detenida y la sustancia incautada. También se secuestraron su teléfono celular y dinero en pesos argentinos y billetes de origen boliviano.

Hasta el momento, no se trascendió la identidad de la detenida ni el peso exacto de la droga incautada. La causa queda a disposición del Juzgado Federal a la espera de las próximas diligencias.