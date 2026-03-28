Incautación millonaria: hallaron una carga de ketamina líquida en el falso tanque de un camión en pleno Caballito

Un camión parado en doble fila sobre la avenida Alberdi y el chofer desorientado llamaron la atención de agentes de la Policía de la Ciudad este sábado en el barrio porteño de Caballito donde la inquietud inicial sobre el transporte derivó en el hallazgo de un cargamento de ketamina líquida, cuyo origen no pudo ser esclarecido y que fue estimado en más de un millón y medio de dólares.

La carga de ese fármaco sintético -que en medicina se suele usar como anestésico pero también por sus efectos alucinógenos se vende en círculos clandestinos como droga disociativa- fue descubierta alrededor de las 14 de este sábado a la altura del 500 de la avenida Alberdi.

En ese marco, la Policía de la Ciudad detuvo al conductor del camión Scania blanco con patente paraguaya y secuestró el cargamento de ketamina líquida.

El producto, que es una sustancia controlada, fue hallado en un tanque de combustible modificado, con un volumen estimado de 400 litros y un valor aproximado de un millón y medio de dólares, dijeron fuentes de la investigación.

La Policía porteña indicó que agentes que estaban por la zona identificaron al camión, que se encontraba estacionado en doble fila, y resaltaron que al acercarse a consultar el chofer se mostraba confuso y evasivo, sin poder justificar su presencia en el lugar.

Ante ello, los efectivos analizaron el camión y detectaron que tenía dos tanques de combustible: uno de ellos con gasoil y otro sin conexión con la bomba. En el interior de este último vieron un un líquido transparente que las pericias posteriores identificaron como ketamina.

Diego Casaló, jefe de la Policía de la Ciudad, señaló que el camionero «al ser entrevistado por el personal policial se mostraba como una persona dubitativa, nerviosa y espontáneamente dice que llevaba una sustancia desconocida en uno de los tanques del camión».

Tras avisar a la justicia, que ordena a los peritos analizar esa sustancia, el examen «arroja que se trata de ketamina líquida» añadió. Además, señaló que un acompañante del conductor se fue del lugar cuando la patrulla policial se acerdó al lugar.

La secretaria fiscal Lorena Archilla, de la Unidad de Flagrancia de la Unidad Fiscal Oeste, tomó a su cargo la investigación con el envío de personal de la Policía Científica y del Laboratorio Químico de la Policía de la Ciudad, que realizó las pericias con el equipo especial de análisis de narcóticos en el lugar.

El operativo generó gran curiosidad entre los vecinos de la cuadra que se vieron sorprendidos por el hallazgo y varios se acercaron a ver de cerca como se hacían los procedimientos con el detector especializado que manipulaban las peritos vestidas con los mamelucos blancos. También actuaron en la zona agentes de la División Narcóticos con perros especialmente entrenados que hicieron subir a la cabina del camión para chequear su estado.

El camión había ingresado al país el miércoles desde Paraguay a la Argentina por la ciudad de Clorinda, en Formosa, y quedó secuestrado en la Dirección Antidrogas.

La fiscal Archilla abrió la investigación para determinar cuál era el destino final del cargamento y en ese marco ordenó la detención del conductor, el secuestro del camión y la continuidad de las actuaciones.

SMB