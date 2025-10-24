Imputaron a Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández al que detuvo la Policía

El jueves por la mañana, la madre de la cantante Lourdes Fernández denunció que su hija estaba desaparecida. Luego de horas de mucha preocupación, la artista fue encontrada en el departamento de su ex novio, Leandro García Gómez, en Palermo y fue trasladada al hospital Fernández. Su antigua pareja, tras el procedimiento policial, quedó detenido.

Esta mañana, Leandro Esteban García Gómez fue imputado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.

Por este delito, el ex de la cantante de Banda será indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.

La orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2386, donde vive García Gómez, por la cual se pudo encontrar a Lowrdez, fue realizada por el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47,

La privación ilegítima de la libertad es un delito que restringe ilegalmente la libertad ambulatoria de una persona. Según el artículo 141 del Código Penal en Argentina, Leandro García Gómez podría tener una pena de seis meses a tres años de prisión por privar a otra persona de su libertad sin autorización legal.

La familia de Fernández había denunciado públicamente durante todo el jueves que temía que la vocalista de Bandana estuviera en compañía del empresario. Si bien estaban al tanto, de forma oficial, que ya no estaban juntos, sabían que aún mantenían contacto luego de años de formar una pareja a la que muchos en su entorno tildaban de «tóxica».

Leandro García Gómez y Lourdes Fernández fueron pareja en el pasado. Foto: Instagram

Lo cierto es que, horas más tarde, en la noche del jueves, se encontró a Lourdes dentro del departamento de García Gómez en un estado narcótico pronunciado. Por esta razón, la artista debió ser trasladada de urgencia al Hospital Fernández.

Él, por su parte, fue detenido por la Policía de la Ciudad, que antes había estado en el edificio, aunque había podido acceder al departamento por carecer, hasta ese momento, de una orden judicial.

El polémico prontuario de Leandro García Gómez

Leandro García Gómez, de 47 años, es empresario de profesión, aunque con vínculos políticos y muy afín al kirchnerismo.

El currículum de García Gómez incluye pasos por distintas dependencias gubernamentales: Ministerio de Economía, Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (desde 2009 y por varios años, sin precisión acerca de cuántos, durante la gestión de Débora Giorgi), Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), Correo Oficial de la República Argentina.

Leandro García Gómez enfrentó a la prensa y habló sobre Lourdes Fernández. Foto: Captura TV.

En 2016, cuando también desde el kirchnerismo bregaban por la vuelta de Cristina Kirchner al poder, García Gómez fundó «La Néstor Kirchner», una organización militante, junto con Esteban Pepe (también con paso en la Secretaría de Industria) y Esteban Concia. Fue un desprendimiento de La Cámpora, que por esos años era impulsada públicamente por Guillermo Moreno.

«No queremos ni la cosa kirchnerista tan ultra pero tampoco un PJ estancado en mantener un cargo de poder», deslizaban con vigor.

En 2022, su entonces pareja, Lourdes Fernández, lo denunció por violencia de género y contó en sus redes sociales lo que le tocó vivir al lado de su ex. «Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele», escribió en su cuenta de Instagram.

«Perdón si no lo comuniqué antes. Estoy sintiendo cosas que cuando escuchaba a mujeres u hombres, porque esto trasciende el género, se quedaban en una relación cuando los trataban mal, decía ‘Ah, qué bol…’, el pensamiento normal de juzgar», explicaba la cantante en noviembre de 2022.

Imputaron al ex de Lourdes Fernández.

Además, García Gómez tiene una causa anterior, también por violencia de género, por parte de una pareja del pasado: había estado con tobillera electrónica y monitoreado por el Tribunal Oral en lo Criminal Correccional N°21.

Este jueves, años después, volvió a ser detenido en el marco de un caso de similares características, a pesar de que horas antes había sostenido a viva voz y en la calle que no era ya pareja de Lourdes Fernández y que ella no estaba en su departamento de la calle Ravignani, en Palermo. Fue allí, precisamente, donde encontraron a la cantante.