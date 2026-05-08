Imputaron a Demian Reidel, exjefe de asesores de Milei, por los gastos con la tarjeta de crédito corporativa de Nucleoeléctrica

El economista Demian Reidel, exjefe de asesores del presidente Javier Milei, fue imputado penalmente en una investigación por gastos exorbitantes realizados con la tarjeta de crédito corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica, que dirigió hasta febrero de este año.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que el fiscal federal Ramiro González abrió formalmente la causa y ordenó las primeras medidas de prueba. Entre ellas, solicitó el acceso a todos los movimientos de la tarjeta corporativa, desde la que se registraron gastos en free shops, hoteles de lujo, discotecas y restaurantes en el exterior, además del listado de personas autorizadas para utilizarla.

Además de Reidel, el fiscal imputó a los integrantes del directorio y de la sindicatura de la sociedad estatal, así como a los titulares y usuarios de la tarjeta corporativa.

“El objeto procesal de la presente investigación consistirá en determinar si existieron irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración de la tarjeta corporativa correspondiente a la cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026”, señaló González en su dictamen.

Los gastos fueron revelados en el informe de gestión que el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presentó ante la Cámara de Diputados. Según el documento, durante casi un año se realizaron gastos por 50 millones de pesos en el extranjero, incluyendo extracciones en dólares.

Entre las compras realizadas, figuran consumos en free shops de aeropuertos internacionales, como Ezeiza, con 35 transacciones por un total de 4.425 dólares, además de gastos en establecimientos de Corea del Sur, Alemania, Austria e Italia.

Los gastos también incluyen compras en el rubro textil, como en la tienda económica Primark de Madrid, con dos operaciones por 178 dólares, y en la tienda Decathlon de esa ciudad, con un total de 497,96 dólares en cuatro compras realizadas en distintas fechas. En España, también se registraron consumos en el restaurante La Taberna Española por 29,64 dólares, el supermercado Reyes por 22,37 dólares, y en las tiendas El Corte Inglés por 283,38 dólares. Asimismo, se efectuaron compras en Adidas India Marketing por 255,15 dólares y en Adidas Istanbul Airport por 193,49 dólares en septiembre del año pasado.

En octubre de 2025, se efectuó un pago de 765 dólares en el pub “El Pirata” de España, y un mes antes se registraron 13 consumos a la empresa “Mar y Sombra SL”, ubicada en una playa de Valencia.

Tras conocerse estos gastos, desde Nucleoeléctrica, bajo la dirección de Juan Martín Campos, aclararon que pertenecen a 103 tarjetas corporativas y que todos los movimientos son auditados. También afirmaron que se ajustan a la Decisión Administrativa 888/2024, que establece un tope diario para la categoría más alta en destinos europeos de 188 euros en viáticos y 388 euros para alojamiento.

Reidel, economista cercano a Milei, estuvo al frente de la empresa estatal hasta febrero pasado, cuando renunció en medio de denuncias por supuestos sobreprecios. Respecto a los gastos revelados, negó que fueran suyos. “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas, ni servicio de playa, ni free shop ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso”, afirmó en su cuenta de la red social X.

Por su parte, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia contra Reidel por defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Pagano también fue quien inició la denuncia contra Adorni por enriquecimiento ilícito.

“El denunciante sostuvo que, aun bajo la hipótesis de que tales erogaciones se hubiesen realizado en el marco de viajes oficiales al exterior, los consumos observados resultan incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos”, explicó el fiscal.

Para avanzar con la causa, el fiscal González requirió al juez federal Sebastián Ramos la toma de las primeras medidas probatorias, que incluyen el detalle de la cuenta corporativa N° 338402, así como el listado completo de titulares y usuarios autorizados con información como número de tarjeta, fechas de alta y baja, y su vínculo con la empresa.

También solicitó al banco emisor que remita un informe detallado de todas las operaciones realizadas con esa tarjeta, indicando fecha, comercio, concepto e importe de cada consumo, y la identificación del plástico utilizado y su titular o usuario autorizado en cada caso.