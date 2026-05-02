Imputan al abuelo de Guadalupe Lucero por abuso y la familia de la nena cuestionó a la Justicia: «Se enteraron por nosotros»

Silvia piensa «todos los días» en Guadalupe. Reza, ruega y sueña con una respuesta, con saber «aunque sea lo más mínimo» qué ocurrió con su nieta. La semana pasada surgió una pista que impactó a su familia. A pocos días de cumplirse cinco años del caso que conmocionó a San Luis, entre la familia se mezclan la indignación y la furia.

Roque Lucero, abuelo de Guadalupe (5), fue imputado por abuso sexual contra una niña con discapacidad que vivía en su barrio. Se descubrió que ni la justicia provincial ni la federal habían investigado a este hombre, a pesar de que existía una denuncia contra él desde hacía más de dos años.

Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021 en el barrio 544 Viviendas, en la ciudad de San Luis. Jugaba en la vereda durante un cumpleaños familiar. Desde entonces, se desplegaron múltiples rastrillajes e hipótesis, pero nunca se volvió a saber de ella.

La causa, que pasó de la justicia provincial a la federal, no tuvo detenidos, imputados ni hipótesis firmes. «Se enteraron por nosotros, te da bronca e impotencia. Guadalupe es una niña desaparecida y, cuando pasó lo suyo, ya había una denuncia contra esta persona en la investigación provincial. Hace dos años que está la segunda denuncia y recién ahora nos enteramos por la abogada. No puede ser que la justicia federal se entere por nosotros, no trabajan en conjunto. El abuso infantil no es algo menor, imaginate lo que sufre una criatura y que no le den importancia ni digan ‘mirá, está pasando esto, hay que investigar’”, relató Silvia Domínguez (54), madre de Yamila Cialone (33), a su vez madre de Guadalupe.

Para la familia, esta imputación representa una línea de investigación que la justicia no exploró. “Es el menos investigado de toda la causa”, afirmaron.

“No entendemos cómo no lo investigaron. Cuando desaparece una menor, a todos nos quitaron los teléfonos y nos interrogaron para saber dónde estaba cada uno. Será su abuelo, lo que sea, pero cuando desaparecen menores, la familia es la principal sospechosa. Tienen que investigar todo; hasta que se demuestre lo contrario, todos somos sospechosos. Y estas denuncias las tenía antes, no podés no pensar que hay que investigar”, agregó Silvia.

Soledad Poma de Otaegui, abogada de las niñas que denunciaron a Roque Lucero, explicó que la primera denuncia se presentó en noviembre de 2024. La víctima, una adolescente de 15 años con discapacidad verbal, vivía en el mismo barrio que el acusado. Sus padres detectaron crisis de angustia y cambios en su personalidad hasta que logró relatar el abuso.

Según declaró en Cámara Gesell, el agresor la habría forzado a ingresar en su domicilio para cometer los abusos. Tras la denuncia, el imputado se mudó, cumpliendo una restricción de acercamiento que le impedía estar cerca de la niña y su familia. Dejó la casa que compartía con Eric Lucero, padre de Guadalupe.

“Fue un proceso largo. Nos costó notificarlo porque decía distintos domicilios y llevar a la nena a Cámara Gesell fue difícil, pero se concretó el 20 de abril. La pericia arrojó resultados positivos; la niña logró un relato muy concreto donde no quedan dudas sobre los hechos. Por eso la fiscalía decidió imputar a Lucero y formularle cargos”, detalló Poma de Otaegui a Clarín.

Este jueves, la abogada se constituyó como querellante en la investigación sobre la desaparición de Guadalupe, tras contactarse con Yamila Cialone para informar sobre las denuncias contra Roque Lucero.

Además, otra menor, con vínculo familiar con el imputado, lo denunció por abusos reiterados en 2025, aunque aún no logró declarar en Cámara Gesell ni que él sea formalmente imputado por este caso. Estos hechos habrían ocurrido también en la casa familiar.

De acuerdo con Poma de Otaegui, al no haber sido condenado, no existen antecedentes penales ni registros de estas denuncias en el expediente. Sin embargo, hay una declaración del acusado de junio de 2021 en la que admite tener denuncias por abuso sexual.

Con la formulación de cargos, la justicia federal deberá profundizar esta línea y determinar si existen indicios que vinculen a Roque Lucero con la desaparición de Guadalupe.

“No estamos afirmando nada, pero si hay antecedentes de este tipo, queremos que se investigue. Y si no tiene nada que ver, que la Justicia lo determine”, finalizó Silvia Domínguez. Y agregó: “Le pido a Dios todos los días por Guadalupe, por tener la mínima respuesta, que nos digan algo concreto, pero la respuesta es la misma desde aquel día: no hay nada. Imaginate la desesperación cuando nos enteramos de esto. ¿Cómo puede la justicia pasar por alto algo así? Y no hablo solo por mi nieta, porque es lo que nos toca a nosotros, no es la única niña desaparecida. ¿Cómo es posible que haya montones de niños desaparecidos y lo vean como algo natural? No se lo deseo a nadie”.