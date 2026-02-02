Impresionante choque fatal en Córdoba: una camioneta 4×4 embistió a un auto y hay dos fallecidos

En el sector del siniestro trabajaron peritos de la Unidad Judicial de Accidentología Vial y efectivos de la policía cordobesa para realizar las mediciones y peritajes técnicos de rigor. Aunque los indicios preliminares apuntan a un choque por alcance, los investigadores buscan determinar la velocidad de los rodados y las causas exactas que desencadenaron la maniobra fatal.

Se espera que los informes técnicos y los resultados de los tests realizados al conductor de la Hilux arrojen luz sobre las responsabilidades penales de este trágico suceso que enlutó a la ciudad.