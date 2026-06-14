Imágenes revelan lugar donde hallaron el cuerpo de Agostina Vega en Córdoba

A dos semanas de confirmarse el femicidio de Agostina Vega, se difundieron imágenes del lugar donde la policía halló el cuerpo de la adolescente de 14 años.

El sitio se encuentra en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, lugar donde se concentró el operativo de búsqueda en las horas previas al hallazgo. En la fotografía se observa una estructura que nunca fue terminada.

La Justicia sostiene que Claudio Barrelier, principal acusado del crimen, asesinó a Agostina y luego trasladó su cuerpo hasta ese lugar. Barrelier, de 33 años, permanece detenido junto a otros dos sospechosos: Soledad Andreani, dueña del Ford Ka negro en el que presuntamente transportaron los restos, y Osvaldo Fasseta, amigo de Barrelier que habría colaborado en el encubrimiento del hecho.

En el marco de la investigación, se conoció un audio enviado por Melisa Heredia, madre de la víctima, a Fasseta, horas después de la desaparición de Agostina. En el mensaje de voz, Heredia afirma: “No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos.” Además, añade que su hija les había dicho a sus amigas que iría a la casa de “mi novio” para hacerle un regalo sorpresa, dando a entender que se refería a Barrelier.

La madre también expresa su preocupación por no poder comunicarse con Agostina: “Cuando me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron. Desde las 22:30 de la noche del sábado que mi hija no aparece.”

Este mensaje pone de relieve un punto polémico de la investigación. Melisa señala que Agostina había mencionado a “su novio” como destino, aunque públicamente ha declarado que ellos mantuvieron una relación años atrás y que ahora sólo conservaban una amistad.