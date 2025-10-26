Identificaron a las víctimas fatales de la tragedia de Campo Viera

La Policía de Misiones confirmó las identidades de las nueve personas fallecidas y los 29 heridos del trágico choque entre un colectivo y un automóvil.
La Policía de Misiones confirmó las identidades de las nueve personas fallecidas y los 29 heridos del trágico choque entre un colectivo y un automóvil, ocurrido en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en Campo Viera.
Víctimas fatales
●Gabriela Paola García (26) – Oberá
●Magalí Lilén Belén Amarilla (22) – Campo Ramón
●Katia Bupvilofsky (24) – Oberá
●Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) – Oberá (conductor del automóvil Ford Focus)
●Ángelo Tadeo Alpuy (19) – Eldorado
●Elian Natanael Alvez (25) – El Alcázar
●Jonás Luis Dávalos (20) – Eldorado
●Enzo León (19) – Eldorado
●Brian Hobos (19) – Wanda
Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.
Mientras que, los 29 heridos, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas:
1•Denis Fabián Oliveira (20) – Campo Grande (guarda del colectivo)
2•Nicolás Tarnowski (29) – Apóstoles (chofer del colectivo)
3•Arnaldo Federico Aquino (33) – Oberá
4•Linda Graciela Rundquist (36) – Oberá
5•Nahiara R. (5) – Oberá
6•Naila Vegas (23) – Eldorado
7•Denis Almara (21) – Ituzaingó, Corrientes
8•Gustavo Báez (31) – Montecarlo (derivado a Posadas)
9•Yasmin Fernández (22) – Eldorado
10•Juan José Cuevas (46) – Eldorado (derivado a Posadas)
11•Paola Buchaman (24) – Montecarlo
12•Joaquín Giménez (22) – Oberá
13•Marcos Simón Núñez Piñeiro (35) – Eldorado (derivado a Posadas)
14•Carlos Carreras (39) – Eldorado
15•Emilio Giménez (22) – Eldorado
16•Benito Hernán Gómez (29) – Eldorado
17•Gabriel Ramírez (41) – Puerto Piray
18•Lirio López (27) – Montecarlo
19•Víctor Manuel Paniagua (25) – Wanda (estudiante en Oberá)
20•Carolina Dachke (26) – Eldorado
21•Karina Hennebemb (20) – El Alcázar
22•Alberto Aquino (33) – Oberá
23•Nahuel Alejandro A. (12) – Oberá
24•Adrián Cáceres (46) – Oberá (derivado a Posadas)
25•Franco Domínguez (23) – Puerto Iguazú
26•Cristina Vallejos (67) – Puerto Esperanza
27•Emanuel Cruze (35) – Montecarlo (residente en Oberá)
28•Noemí Elena Wiesenhuter (26) – Pozo Azul
29•Lidia Meza (60) – Montecarlo
La Policía de Misiones continúa trabajando en la zona con equipos de rescate, peritos de Criminalística y personal de Seguridad Vial. Además de la estructura de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial.