ICE arresta a inmigrantes que entraron con visa y luego pidieron asilo en Estados Unidos

La política migratoria de Estados Unidos enfrenta un nuevo foco de preocupación para miles de inmigrantes que aguardan una resolución sobre sus solicitudes de asilo. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó que sus agentes están arrestando a personas que ingresaron de manera legal con visa, solicitaron asilo y permanecieron en el país después de haber excedido el tiempo autorizado de estadía.

Esta medida afecta especialmente a quienes tramitan asilos afirmativos ante el United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), entidad que acumula más de 1.4 millones de solicitudes pendientes. Al cierre del año fiscal 2025, el sistema registraba 1.435.560 formularios I-589, correspondientes a peticiones de asilo afirmativo. Muchos de estos expedientes llevan entre cinco y ocho años sin resolución debido a retrasos administrativos y controles de seguridad nacional.

Las cifras de USCIS también reflejan un colapso en el sistema migratorio estadounidense. A finales de septiembre, había un total de 11.6 millones de trámites pendientes, entre ellos:

– I-130, peticiones familiares: 2.357.348

– I-751, retiro de condiciones de residencia: 263.655

– I-765, permisos de trabajo: 1.726.897

– I-589, solicitudes de asilo afirmativo: 1.435.560

– I-821, solicitudes de TPS: 1.173.699

– I-821D, casos de DACA: 130.064

– I-918, visas U: 421.782

– I-485, ajustes de estatus: 1.243.867

– N-400, solicitudes de ciudadanía: 524.972

Las autoridades no detallaron cuántos de estos inmigrantes ingresaron originalmente con visa ni cuántos excedieron el tiempo legal de permanencia. Tampoco se comunicaron objetivos específicos de arrestos relacionados con estos casos.

El asunto ganó relevancia tras la detención de la médica venezolana Yarelys Guerrero Ramírez, arrestada el 11 de mayo en la autopista I-75, al norte de Miami. La mujer tenía un caso de asilo pendiente, permiso de trabajo vigente y licencia de conducir válida, según informó Univision.

De acuerdo con ICE, Guerrero ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante y permaneció en el país más allá del periodo autorizado. En un comunicado enviado a N+ Univision, la agencia aclaró que “una solicitud de alivio migratorio pendiente no confiere ningún tipo de estatus legal”. Asimismo, afirmó que cualquier extranjero que permanezca ilegalmente en el país puede ser sujeto a detención o deportación, incluso si mantiene un trámite migratorio activo. En el caso de Guerrero, las autoridades emitieron una orden para que comparezca ante un juez de inmigración y la mantienen bajo custodia de ICE mientras continúa el proceso.

Esta situación ha generado fuertes críticas entre abogados especializados en inmigración. Jaime Barrón, abogado en Dallas, señaló a N+ Univision que utilizar violaciones de visa contra personas que solicitaron asilo dentro del plazo legal «constituye una afectación al debido proceso migratorio». Explicó que muchos inmigrantes ingresaron legítimamente y emplearon un mecanismo contemplado por la ley estadounidense para solicitar protección. Además, denunció que las autoridades recurren a “tácticas intimidatorias” para generar temor y desincentivar solicitudes de permanencia.

Por otro lado, algunos especialistas presentan una visión distinta. El abogado Haím Vásquez afirmó que el sistema migratorio no garantiza la libertad frente a una posible detención solo por tener una petición de asilo pendiente. Aclaró que la práctica de controlar sin arrestar mientras se espera la resolución responde más a políticas administrativas que a obligaciones legales.

El endurecimiento de los controles ocurre en un momento crítico para las cortes migratorias. La Executive Office for Immigration Review acumulaba casi cuatro millones de casos pendientes a finales de abril, con un tiempo promedio de resolución entre tres y cuatro años por expediente.