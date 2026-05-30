Iban a un operativo por narcotráfico y chocaron contra un camión: murieron dos jefes policiales y dos agentes quedaron heridos

Dos jefes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe fallecieron en la madrugada de este viernes tras un accidente ocurrido en la ruta 98, a la altura del kilómetro 60, en la localidad de Vera. El vehículo en el que se desplazaban chocó contra un camión que se encontraba detenido debido a un desperfecto técnico, mientras otro camionero intentaba auxiliarlo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:50, cuando un automóvil Renault Logan blanco, que viajaba a gran velocidad con los agentes policiales, impactó contra la parte trasera del acoplado del camión accidentado. Los policías se dirigían a participar en una serie de allanamientos vinculados a una causa por venta de drogas.

En el vehículo viajaban la jefa de Microtráfico de la PDI en San Cristóbal, Milena Martinuzzi, y el jefe de la División Operativa, Pablo Adrián Mansilla, ambos fallecidos a causa del impacto. Según informaciones de la Policía provincial, Martinuzzi, de 44 años, murió en el lugar, mientras que Mansilla, de 49 años, fue trasladado de urgencia al hospital de Reconquista, donde posteriormente perdió la vida. Los bomberos zapadores realizaron una ardua tarea para rescatar los cuerpos.

Además, otros dos agentes resultaron heridos: Diego Farías, de 30 años, quien permanece internado en la ciudad de Vera, y Gastón Carruega, derivado al hospital de Reconquista.

Personal de la Comisaría 1ª de Vera llevó a cabo los peritajes en el lugar y gestionó el ordenamiento del tránsito, en un operativo que se prolongó hasta pasadas las 6 de la mañana.

El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, afirmó que los policías fallecidos eran «personal con muchos años en la institución» y se dirigían a participar en operativos judiciales en Avellaneda. Sobre el accidente, indicó que “la primera información que tenemos es que el acoplado estaba completamente detenido y no estaba señalizado, aunque esto es preliminar y se debe confirmar”. Además, comentó que se está investigando la mecánica exacta del choque y que no se sabe con certeza si había neblina en ese momento, ya que en los últimos días se habían emitido alertas por este fenómeno en gran parte del litoral.

Pese a la tragedia, los 18 allanamientos previstos se llevaron a cabo conforme al plan establecido por el fiscal de microtráfico Sebastián Narvaja. “Los allanamientos se realizaron igualmente, aunque estamos atravesando una situación muy lamentable”, expresó.

Las autoridades del Gobierno de Santa Fe y la Policía provincial manifestaron su pesar por la muerte de los jefes policiales, resaltando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, los senadores Felipe Michlig y Raúl Gramajo, en representación del cuerpo legislativo, expresaron su respeto y solidaridad hacia los familiares, amigos y seres queridos de las víctimas en este momento de profundo dolor.