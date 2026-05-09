Iba en una moto acuática y sufrió un grave accidente al chocar contra una ballena gris en Canadá: «Nunca la vi»

Un hombre que navegaba en una moto acuática sufrió un grave accidente al chocar con una ballena gris en las costas de Canadá. El hecho fue registrado en video por un turista a bordo de un velero en la zona.

Las autoridades informaron que el incidente ocurrió en aguas cercanas a Siwash Rock, en Stanley Park, Vancouver. Según el reporte, la ballena gris emergió repentinamente frente al conductor, quien no pudo evitar la colisión.

En las imágenes se observa cómo el hombre, mientras realizaba una actividad recreativa, embiste al cetáceo que apareció de forma abrupta. Tras el impacto, pierde el control de la moto acuática y es lanzado por el aire aproximadamente diez metros antes de caer al agua.

El accidentado declaró: «No tenía ni idea de que hubiera actividad de ballenas. Nunca la vi, fue algo totalmente inesperado. Ni siquiera sentí el golpe». Fue rescatado por el Servicio Real Canadiense de Búsqueda y Rescate Marítimo, que le brindó primeros auxilios en el lugar. Posteriormente fue trasladado a una clínica, donde recibió atención médica y quedó bajo observación. Fuentes oficiales confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Tras el suceso, el Departamento de Pesca y Océanos de Canadá recomendó acercarse lentamente a las ballenas y mantener una distancia mínima de 100 metros. Asimismo, aseguraron que la ballena gris resultó ilesa y que, 24 horas después, seguía rondando la zona costera, lo que indicaría que se encuentra en buen estado.