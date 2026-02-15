Iba a ser Maestro del Año y quedó detenido por ofrecer dinero a cambio de sexo a un «alumno de 13 años»

Un finalista del premio Maestro del Año de California, Estados Unidos, fue arrestado por intentar pagar por sexo quien creía que era un niño de 13 años, pero en realidad de trata de un policía encubierto.

Rubén Guzmán, subdirector y profesor de matemáticas en la escuela secundaria Sunrise Middle School, en San José, cayó en la trampa cuando organizó su reunión la semana pasada.

El joven de 31 años, quien también fue reconocido por los 49ers de San Francisco por su trabajo en el aula, fue esposado por la policía de San José y el FBI en la escena.

El operativo formó parte de una redada más amplia en la que otras 10 personas en toda la región fueron capturadas por presuntos delitos de explotación infantil en Internet.

Conmoción por el intento de abuso sexual de un maestro de escuela

El arresto de Guzmán conmocionó al distrito escolar, entre ellas a la directora Teresa Robinson, quien confesó que no había señales en el trabajo de sus presuntos crímenes.

«Si bien esto es profundamente perturbador, no refleja nuestra identidad como escuela. Era un profesor y administrador muy respetado». declaró a ABC7 todavía incrédula.

“Una vez más, no había nada en su historial laboral último y anterior, dijeron otras escuelas, que indicara que hubiera algún problema con su trabajo”, ampliaron.

Ante el temor de que pudiera haber víctimas en la escuela, Robinson agregó: «Estamos muy contentos de que, según nuestro conocimiento, no le haya sucedido a nadie en nuestra escuela. La seguridad seguirá siendo nuestra máxima prioridad».

De candidato a Maestro del Año en California a la prisión

Guzmán había sido elogiado por su trabajo en la escuela secundaria durante los últimos seis años, incluido el finalista como Maestro del Año y un reconocimiento de los 49ers.

La portavoz del Departamento de Policía de San José (SJPD), Stacie Shih, dijo: “Estas operaciones de chat específicamente fueron realizadas por oficiales encubiertos».

Y agregó: «Con estas operaciones en particular, pudimos detener a los agresores antes de que ningún niño resultara herido”.

«Entre el 3 y el 6 de febrero de 2026, el Grupo de Trabajo contra los Delitos contra Menores en Internet (ICAC) del Departamento de Policía de San José detuvo a 11 personas por comunicarse con la intención de mantener relaciones sexuales con un menor», informaron desde el Departamento de Policía.

A través de un comunicado, especificaron: «Las detenciones fueron el resultado de una operación policial proactiva en la que participaron varias agencias y que se centró en personas que utilizaban plataformas en línea para explotar sexualmente a menores».

Y señala que todos los sospechosos fueron ingresados en la cárcel principal Santa Clara por «intento de actos obscenos con un menor, concertar citas con un menor con fines sexuales y otros delitos relacionados con la explotación infantil».