Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo con un gol de Jordy Caicedo

El Globo venció 1-0 a San Lorenzo en el interzonal del Torneo Apertura 2026 con un gol del delantero colombiano, uno de los máximos goleadores del campeonato.

Huracán se quedó con el clásico ante San Lorenzo al imponerse 1-0 en el interzonal de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Con un gol de Jordy Caicedo en el segundo tiempo, el equipo de Diego Martínez sumó un triunfo clave para afirmarse en la Zona B. El Globo y el Ciclón protagonizaron un duelo intenso y parejo, pero fue el local el que logró golpear en el momento justo para quedarse con los tres puntos en una nueva edición del clásico.

La diferencia llegó rápido en el complemento. A los 5 minutos del segundo tiempo, Jordy Caicedo ganó en el área rival y conectó de cabeza para marcar el único gol del partido. El delantero atraviesa un gran presente y es uno de los goleadores del campeonato, con 3 tantos en 4 fechas.

Con este resultado, Huracán alcanzó las 5 unidades en la Zona B del Torneo Apertura 2026, mientras que San Lorenzo quedó con 6 puntos en la Zona A. En la próxima fecha, el Globo será local ante Sarmiento de Junín y el Cuervo deberá visitar a Unión de Santa Fe.