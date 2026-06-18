Hugh Jackman, su brutal nuevo Robin Hood y por qué muere de repente en todas sus películas

Hugh Jackman, un actor versátil y ecléctico, ha demostrado una notable capacidad para transformarse en roles muy diversos. Desde protagonizar musicales emblemáticos en Broadway como Oklahoma! y The Music Man, hasta encarnar al violento héroe de Marvel, Wolverine, desde los inicios en X-Men hasta su muerte en Logan (2017), para luego revivirlo en Deadpool & Wolverine (2024).

En una reciente entrevista con IndieWire, Jackman comentó: “He hecho tres películas en seis meses en las que muero. No sé qué significa, ni si tiene algún mensaje. No quiero morir, solo que lo sea de forma ficticia, si no hay problema…”.

Repasemos estos trabajos recientes.

Tras el renacimiento de Wolverine en Deadpool & Wolverine y su aparición en el video musical de Stray Kids para Chk Chk Boom, el actor australiano de 57 años protagonizó Song Sung Blue: Sueño inquebrantable. Allí interpreta a Mike Sardina, un fanático de Neil Diamond que lo homenajea con su banda y que tras golpearse la cabeza, muere en el asiento de un auto justo antes de conocerlo en persona.

Su siguiente película fue Las ovejas detectives, estrenada en 2026 en Argentina, donde Jackman interpreta a un pastor que, fiel a su costumbre, lee una novela policial a su rebaño al caer el sol. Muere a los 15 minutos de iniciada la proyección, pero las ovejas, que hablan al estilo de los juguetes de Toy Story, descubren que fue asesinado y se embarcan en la resolución del caso.

La tercera es La muerte de Robin Hood, anunciada para su estreno el 20 de agosto en Argentina. En este film, Jackman encarna a Little John, el inseparable compañero de Robin Hood (interpretado por un irreconocible Bill Skarsgård). El mítico personaje, tras una vida dedicada al crimen, queda gravemente herido luego de una batalla que creía sería su última. Es entonces llevado a una remota abadía bajo el cuidado de la hermana Brigid, papel de Jodie Comer, donde tendría la oportunidad de salvarse.

Jackman reveló que, tras leer el guion escrito por Michael Sarnoski, decidió ver el primer largometraje del director, Pig, protagonizado por Nicolas Cage. “Solo llevaba diez minutos viendo Pig y ya se notaba su voz y seguridad. Tiene solo 30 años”, contó. Esto lo motivó no solo a protagonizar La muerte de Robin Hood, sino también a financiarla y producirla. Para el papel, soportó largas horas de maquillaje protésico para parecer diez años mayor, así como las frías y húmedas condiciones del rodaje en exteriores en Irlanda del Norte.

“El primer día, en la escena del barro y la lucha, nunca había estado tan malhumorado por dentro. Estuve a punto de decir ‘Ya terminé por hoy’. Fue un rodaje nocturno y estaba agotadísimo. Todavía tengo barro en lugares que preferirías no ver”, confesó Jackman a IndieWire. Relató además un momento de descanso durante la escena de pelea, cuando se acostó sobre otro actor justo antes de matarlo en pantalla, destacando la extraña cercanía e intimidad que se genera en esos momentos.

El siguiente paso en la carrera de Jackman será participar en La isla del tesoro, una nueva adaptación de la novela clásica de Robert Louis Stevenson, que dirigirá Ridley Scott, director de Alien y Gladiador, quien a sus 88 años continúa activo. La película se estrenará poco después de La muerte de Robin Hood en Argentina. Jackman interpretará al célebre pirata Long John Silver.

Curiosamente, Jackman confesó: “Nunca he leído La isla del tesoro ni he visto ninguna adaptación. Soy probablemente la única persona en el planeta que no tiene idea de qué trata, pero leí este guion de Jack Thorne [creador de Adolescencia] y sin duda la haré”. Thorne también escribió la reciente adaptación de El Señor de las moscas.

La producción de La isla del tesoro inicialmente estaba a cargo de 20th Century Studios, pero se retiró del proyecto debido a que es filial de Disney, que ya cuenta con la franquicia Piratas del Caribe y varios proyectos relacionados en marcha.

La historia gira en torno a Jim Hawkins, un niño que encuentra el mapa de un tesoro que perteneció al temido capitán Flint. Jim se embarca rumbo a una isla remota acompañado por marineros y caballeros ingleses, aunque parte de la tripulación son piratas amotinados liderados por Long John Silver.

Sobre el destino de Long John Silver, Jackman no se aventura a revelarlo; para saberlo habrá que esperar al estreno de la película o releer la novela original.