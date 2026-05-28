Huelga contra la Inteligencia Artificial: trabajadores de chips de Samsung amenazaron con un paro histórico y consiguieron un bono de 300 mil dólares

Los trabajadores sindicalizados de Samsung aprobaron este miércoles el acuerdo salarial alcanzado con la compañía, con un respaldo del 73.7 %, lo que impidió una huelga histórica y fortaleció el valor de las acciones del gigante surcoreano de semiconductores, pese a los recursos legales presentados contra la votación en uno de los sindicatos.

La medida se originó tras la amenaza de un paro de 18 días, destinado a reclamar una parte de las ganancias generadas por la inteligencia artificial (IA), sector del cual los empleados no recibían beneficios hasta ahora. Samsung y el gremio alcanzaron el acuerdo la semana pasada, evitando así una huelga general. El pacto incluye bonificaciones individuales que podrían alcanzar hasta 338,000 dólares en 2026 para 78,000 empleados de la división de chips, parte de un total de 125,000 trabajadores en Corea del Sur.

Este acuerdo se concretó en medio del auge global de la IA, que ha impulsado el negocio de chips de memoria de alto ancho de banda de Samsung, crucial para los centros de datos que sustentan esta tecnología. Bajo un convenio de diez años relacionado con metas ambiciosas de desempeño, las bonificaciones anuales equivaldrán al 10.5 % de las ganancias operativas de la división de chips y se abonarán en acciones, además de un 1.5 % adicional en efectivo.

Samsung registró un incremento aproximado del 750 % en sus ganancias operativas del primer trimestre en comparación con el año pasado, y su capitalización bursátil superó el billón de dólares a inicios de mayo. La posibilidad de huelga causó gran preocupación en Corea del Sur, donde Samsung representa alrededor del 12.5 % del PIB nacional y los chips de memoria constituyen cerca del 35 % de las exportaciones.

Este conflicto también reavivó el debate sobre la distribución de las ganancias derivadas de la IA. Un alto funcionario presidencial propuso la idea de un “dividendo nacional” para destinar el excedente fiscal generado por la IA a programas de bienestar social.

Tras la aprobación del acuerdo, la delegación conjunta de los sindicatos comunicó que el pacto salarial para 2026 recibió el respaldo mayoritario con una participación del 95.5 % entre 65,593 trabajadores habilitados para votar. En el proceso, votaron a favor 46,142 trabajadores y en contra 16,474.

Yeo Myeong-gu, jefe del equipo de recursos humanos de la división de soluciones para dispositivos (DS) de Samsung Electronics, agradeció a los empleados y sindicatos por mantener abierto el diálogo durante las negociaciones. Por su parte, Choi Seung-ho, líder del principal sindicato del fabricante de chips, reconoció que si bien hubo aspectos perfectibles en el proceso, se alcanzó un acuerdo significativo.

El pacto contempla una bonificación especial para la división DS, responsable del negocio de semiconductores, equivalente al 10.5 % del desempeño empresarial sin límite máximo de pago. Este bono se abonará íntegramente en acciones de Samsung tras impuestos y estará vigente durante diez años, hasta 2035, siempre que se cumplan los objetivos mínimos de beneficio operativo.

Según estimaciones de la agencia de noticias Yonhap, los empleados de la división DS podrían recibir en 2026 entre 210 y 600 millones de wones en bonificaciones, equivalentes a 140,000 a 400,000 dólares. Las negociaciones formales comenzaron en diciembre del año pasado, intensificadas tras el acuerdo salarial del rival SK hynix, que incluyó una subida del 6 %, eliminación de tope en primas y un 10 % de las ganancias operativo destinado a incentivos.

Gracias a este acuerdo, se evitó una huelga masiva de 18 días que habría involucrado a casi 50,000 empleados y que habría sido la mayor en la historia de Samsung. El gobierno surcoreano actuó como mediador debido a las preocupaciones por las pérdidas económicas que la huelga podría generar tanto a nivel nacional como en la cadena global de suministro de chips.

No obstante, persisten tensiones con otro sindicato que agrupa a empleados de la división DX (móviles, televisores y electrodomésticos), que presentó una solicitud de medidas cautelares para suspender la votación, denunciando haber sido excluido del proceso. Asimismo, entre los dos sindicatos con derecho a voto se evidenciaron divisiones: el sindicato mayoritario, con unos 57,000 afiliados y fuerte en semiconductores, apoyó el acuerdo con un 80.6 % a favor, mientras que la otra unión, con alrededor de 8,000 votantes, mostró solo un 21.1 % de respaldo.

Detalles del acuerdo histórico en Corea del Sur:

1. Contenidos del acuerdo

El punto central es una nueva bonificación especial para la división DS, equivalente al 10.5 % del desempeño operacional sin límite máximo. El sindicato había solicitado inicialmente reservar el 15 % de las ganancias para bonificaciones y eliminar el tope previo que limitaba los incentivos al 50 %. El bono se pagará en acciones de Samsung después de impuestos, con vigencia hasta 2035, condicionado al cumplimiento de objetivos mínimos. El fondo se distribuirá en un 40 % común para toda la división y un 60 % según las unidades de negocio. Las unidades deficitarias recibirán el 60 % del porcentaje basado en el fondo común, pero esta regla aplicará a partir de 2027. Además, el acuerdo incluye una subida salarial total del 6.2 % y mejoras en prestaciones sociales, como ayudas por nacimiento y un programa de préstamos para vivienda.

2. Divisiones internas

A pesar de la aprobación mayoritaria, entre los dos sindicatos se evidenció una fuerte discrepancia en el apoyo. El sindicato mayoritario respald