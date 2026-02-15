Horror y muerte en el carnaval de Mercedes: asesinaron a tiros a un joven de 18 años

Una fuerte discusión en medio de la celebración de carnaval en Mercedes, en la Provincia, terminó en tragedia. Braian Cabrera (18) murió luego de que fuera atacado a tiros en pleno festejo en la calle, causando un caos en plena celebración. La Policía informó que dos personas resultaron detenidas y el caso está siendo investigado.

Los medios locales confirman que los disparos ocurrieron en pleno centro de la localidad bonaerense mientras tenía desarrollo el desfile de corsos, este sábado por la noche. Allí, por causas que buscan esclarecerse, Cabrera entabló una discusión con un par de personas, quienes le dispararon a corta distancia.

Uno de los proyectiles dio en el tórax del joven de 18 años, y otro en la cabeza. Fue tan grande el disturbio que la banda que animaba la celebración dejó de tocar y los músicos se escondieron tras los instrumentos luego de escuchar las detonaciones que generaron pánico y corridas entre las personas que estaban festejando.

Pese a que Cabrera fue trasladado de urgencia hacia un hospital cercano, los médicos no pudieron salvarlo producto del daño provocado por los tiros. Murió durante la madrugada de este domingo.

Posterior al incidente que paralizó los festejos, la Policía confirmó que dos personas fueron detenidas, una mujer de 33 años y un joven de 19, que presuntamente es el que disparó el arma de fuego. También se secuestró el revólver con el que se habría perpetrado el ataque. Quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de «homicidio».

La transmisión del evento en vivo grafica lo que pasó. El plano toma a «Ilusión murguera», la banda que animaba la fiesta hasta que en un momento la cantante se pone de espaldas al público y le hace señas a sus compañeros de que «corten la música».

En pocos segundos, los músicos se dan cuenta de los disparos en plena calle y se esconden detrás de los instrumentos, mientras se observa que alrededor del escenario se producen varias corridas, y se escucha una catarata de silbatos policiales.

Rápidamente, los músicos abandonan el escenario y el plano de filmación de la transmisión se va del escenario y se corre hacia las luces que fueron puestas para la celebración.

El pedido hacia todos los espacios del sector político y las fuerzas policiales

Luego de los incidentes en pleno festejo que registró una víctima fatal, una de las agrupaciones políticas locales, «Vecinos de Mercedes», pidió una respuesta rápida al municipio por lo sucedido e instó a través de un comunicado a que se conforme «una mesa de trabajo que reúna a todas las fuerzas políticas con las fuerzas policiales».

«Debemos evaluar lo sucedido y establecer criterios que permitan evitar hechos similares en futuras ediciones», dice el escrito. El comunicado subraya el impacto social que provocó el hecho de inseguridad y remarcó que un hecho así “no puede repetirse en Mercedes».

En una parte del comunicado instan a que «no se politice el dolor» y que «deben asumir responsabilidades y actuar con seriedad frente a un episodio que volvió a instalar el debate sobre seguridad».