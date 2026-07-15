Horror y misterio: hallan el cuerpo de un joven de 34 años en una valija y arrestan a dos hombres que lo conocían

Un asesinato conmociona Londres tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 34 años dentro de una valija en una zona boscosa del condado de Kent, al suroeste de la capital británica.

El jueves pasado, agentes policiales acudieron a una vivienda en el distrito de Wimbledon, tras la denuncia de la familia del joven, que había manifestado su preocupación por no poder localizarlo. Según informó la BBC, aunque no encontraron al hombre en la propiedad, detectaron indicios de que alguien había resultado herido en el lugar, por lo que iniciaron una investigación.

Al día siguiente, las autoridades llevaron a cabo un operativo de búsqueda en los alrededores. Fue entonces cuando recibieron la alerta sobre una valija abandonada, que atraía moscas, en una zona boscosa de Borstal, un poblado del condado de Kent reconocido por haber albergado la primera prisión de menores en 1902, conocida como «Instituciones Borstal» o «sistema Borstal», extendido posteriormente en el mundo anglosajón como reformatorio juvenil.

La policía confirmó el hallazgo del cuerpo dentro de la maleta y lo identificó como Dale Mundell, el hombre desaparecido.

Dale Mundell, originario de Islington, trabajaba como gerente y consultor en el sector de salud y asistencia social. En su perfil de LinkedIn detallaba que desde hacía poco más de un año se encontraba dedicado a su nuevo proyecto, Care 4 Pride, una empresa orientada a brindar servicios de atención domiciliaria y alta hospitalaria a la comunidad LGBTQ+ en Londres.

Previamente, Mundell trabajó durante una década como gerente y coordinador en Spectra, una organización LGBTQ+ centrada en la salud sexual, que ofrecía apoyo a personas trans y no binarias, trabajadoras sexuales y comunidades racializadas, facilitando su acceso a servicios médicos sin discriminación.

La policía informó que la familia de Dale está recibiendo apoyo psicológico de agentes especializados, mientras se prepara la presentación de cargos por asesinato contra dos sospechosos.

El sábado fueron arrestados dos hombres que conocían a la víctima: Joshua Miller, de 32 años, acusado de asesinato y de impedir un entierro legal, y Jamie Cooper, de 27 años, acusado de impedir un entierro legal. Ambos compartían domicilio y permanecen en prisión preventiva tras ser formalmente imputados.

Hasta el momento, no se ha divulgado información sobre la relación entre los acusados y la víctima ni el móvil del crimen.

El lunes, Miller y Cooper comparecieron por videoconferencia ante el Tribunal de Magistrados de Medway, donde se les comunicaron los cargos. Deberán presentarse nuevamente el miércoles para iniciar el proceso legal.