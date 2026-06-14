Horror en Tucumán: hallaron el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto y con un cable alrededor del cuello

Un macabro hallazgo conmocionó a Tucumán luego de que la Policía provincial encontrara el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un vehículo en llamas, con un cable alrededor del cuello.

El incidente tuvo lugar en la calle Francia al 1100, a pocas cuadras del parque 9 de Julio, en la capital tucumana. Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un auto en llamas. Al llegar al lugar, los agentes observaron el cuerpo de la mujer en la parte trasera de un Fiat Palio. Tras romper uno de los vidrios y abrir la puerta, confirmaron la presencia del cuerpo calcinado.

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, conocida como «Piba». Según las autoridades, Lazarte estaría en situación de calle desde hace varios años y frecuentaba habitualmente la zona donde fue hallada. Tenía cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre los 5 y 19 años.

El hecho se produjo en la madrugada del sábado. Además del cable alrededor del cuello, la mujer fue encontrada semidesnuda, según señala la investigación en curso.

Actualmente, la Justicia intenta determinar si la mujer fue asesinada antes de que el auto fuera incendiado. Una de las hipótesis de los investigadores es que podría tratarse de un femicidio.

Asimismo, se informó que se cuentan con imágenes de una cámara de seguridad cercana que mostrarían a un hombre descendiendo del auto poco antes de que se iniciara el fuego.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I.